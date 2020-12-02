Казак, не делай ошибок смолоду!

Диктант проводится уже третий год подряд.

Всероссийское казачье общество совместно с Союзом казачьей молодежи России выступили организаторами просветительской акции. Они пригласили принять участие в ней ребят из казачьих классов и кадетских корпусов, а также педагогов и всех, кто готов проверить, насколько хорошо они знакомы с историей и культурой казачества. А вообще к участие в диктанте приглашаются все желающие протестировать свои знания россияне — от Камчатки до Балтики.

Проводится такой диктант уже третий год подряд. А первыми его организовали представители Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани при поддержке Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края.

Два года назад в первой подобной просветительской акции участвовали более 25 тысяч кубанцев. Год спустя число участников возросло в два с половиной раза.

В этом декабре ожидается, что только в этом благодатном южном крае число участников достигнет ста тысяч.

Что нужно для участия в казачьем диктанте? Зарегистрироваться вот здесь: https://vsko.ru/diktant/. А потом ответить на вопросы в режиме онлайн. За правильные ответы на вопросы, разработанные экспертами развития казачьего образования, участники смогут набрать до 100 баллов.

Самые успешные участники акции, получившие максимальное количество балов, будут награждены сертификатом от атамана Всероссийского казачьего общества и в дальнейшем смогут рассчитывать на дополнительный бонус при поступлении в казачий кадетский корпус...