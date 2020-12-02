«Экспорт впечатлений» обсудят на форуме «Сделано в России»

Круглый стол «Экспорт впечатлений» пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума «Сделано в России», организованного АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и Фондом Росконгресс.

Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: «Вызовы нового десятилетия».

В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.

Участникам представят новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационную систему «Одно окно». На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

Так, в 17.30 пройдет круглый стол «Экспорт впечатлений», который будет посвящен вопросу создания успешного экспортного продукта в индустрии впечатлений. В рамках круглого стола экспертам предстоит поспорить, как трансформируется и на что ориентируется бизнес под влиянием новых факторов сегодняшнего мира: пандемии, ускоренной диджитализации, постоянного роста потребностей потребителя, ускоренного течения времени.

Главная валюта постиндустриального мира – впечатления. В погоне за ними современное общество готово тратить большие средства. Самыми громкими запусками стали Apple TV+, Disney+, HBO Max, Peacock от NBCUniversal и Amazon Prime Video. Россия идет в общемировом тренде, наши компании запустили Okko, Amediateka, Wink, Premier, IVI, КиноПоиск, More.tv, MTS, Megogo, Start, Chill.

На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий АО «Российский экспортный центр» Евгения Данильченко, начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, руководитель 1-2-3 Production, продюсер сериала «Эпидемия», продюсер и режиссер сериала «Перевал Дятлова» Евгений Никишов, первый заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Мария Салина, визионер, инвестор, композитор Александр Шульгин. Модератор - Александра Модестова, эксперт российского и международного телевизионного рынка и продвижения креативных индустрий в международном цифровом пространстве, генеральный директор компании «Экспоконтент».

- Исторический запрос общества «хлеба и зрелищ» как никогда ранее актуален сегодня во времена затянувшегося карантина. В погоне за впечатлениями современное общество готово тратить все больше и больше денег. Тогда как должна выглядеть отечественная модель развития бизнеса индустрии впечатлений? На этот вопрос ответят работники креативной индустрии: режиссёры и продюсеры успешных кинопроектов, композиторы, музейные сотрудники, эксперты отрасли. Главное, что мы сможем четко сформулировать проблемы и пути их решения, и на основе этого направим соответствующие письма ведомствам, - отметила Генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.