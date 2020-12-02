Вдова трагически погибшего актера Александра Белявского сгорела от рака

Актер Александр Белявский. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Актер Александр Белявский официально был женат дважды. Именно со второй супругой Людмилой Тихоновной знаменитый Фокс из культового фильма "Место встречи изменить нельзя" обрел долгожданное счастье. 28 августа 2003 года у Белявских родилась дочь Александра. Малышка появилась на свет за несколько месяцев до инсульта у актера. А через девять лет народный артист расстался с жизнью. Не так давно скончалась и мама Саши.

Александр Белявский с супругой и маленькой дочкой. Фото из архива Экспресс-газеты

Вдова Александра Белявского сгорела от рака. О своей страшной болезни Людмила Тихоновна никому не говорила. Последние годы женщина испытывала нужду. Дочку Сашу она родила в 53 года. Знаменитому актеру и вовсе было за 70. После того, как супруга разбил инсульт, женщина одна тащила на себе и новорожденную наследницу, и парализованного мужа. Денег катастрофически не хватало. Сил тоже.

Людмила Белявская на похоронах мужа, 2012 г. Фото: Иван ВИСЛОВ

"Людмила тяжело заболела. Онкология. Но от всех скрывала свой смертельный диагноз, ограничила круг общения, замкнулась. Конечно, она за Сашу переживала. Когда Люда забеременела в 53 года, все у виска крутили - мол, куда в таком возрасте, успеете ли воспитать. Как в воду глядели, будто сглазили…", - цитирует "Экспресс газета" знакомых семьи.

Белявская крутилась как белка в колесе. Мужа нужно было заново учить говорить, писать, ходить. А в сентябре 2012-го Александр Борисович погиб, добровольно уйдя из жизни. Их дочке тогда было девять лет. Трагедия потрясла поклонников и коллег артиста.

"Милу эта беда подкосила. Рак, как известно, от нервов развивается… От кого-то из соседей слышал, что Белявские квартиру продали, чтобы Милу вылечить. Но онкология никого не щадит...", - вздыхает бывший сосед.

17-летняя Саша теперь живет в семье младшего брата отца. "Это решение не обсуждалось. Родные считают, что Саше там хорошо. Есть двоюродные братья. Все о девочке заботятся. В этом году она заканчивает школу и мечтает стать актрисой, как папа", поведали в гильдии актеров.

17-летняя Саша теперь живет в семье младшего брата отца. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Александр Белявский полюбился миллионам поклонников по ролям Фокса из "Места встречи изменить нельзя", Сашки из "Иронии судьбы" и капитана Павлова из картины "Четыре танкиста и собака". Он был первым ведущим знаменитого "Кабачка 13 стульев". И сильно переживал о не сыгранных ролях.

"Было не то что отчаяние, но какая-то обида была. Дело в том, что я в советском кино был не очень нужен. Другой социальный тип нужен был. Как мне одна сказала художница по костюмам: «Ну, кого ты можешь играть-то? Мы про французских графов не снимаем, про дворянство не снимаем». Она, очевидно, думала, что я такого благородного происхождения. А я самого нормального - пролетарского", - говорил Александр Борисович.

Он всегда был любимцем женщин. В 1971 году у Белявского родилась первая дочь от внебрачных отношений с Любовью Третьяковой. Актер долго официально не признавал ребенка. Их родство было подтверждено тестом ДНК. Официально был женат дважды. Первая супруга - Валентина Викторовна в 1973 году родила артисту сына Бориса. Летом 1975 года двухлетний малыш утонул в речке. После трагедии Белявские взяли из детского дома на воспитание мальчика Андрей. В возрасте 15 лет он узнал о том, что является неродным сыном. В 20 лет юноша трагически. погиб. В 1976 году родилась дочь Надежда. От второго брака с Людмилой Тихоновной 28 августа 2003 года на свет появилась Александра.