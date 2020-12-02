Врач-пульмонолог рассказала при каких симптомах нужно делать КТ легких

Медицинский работник в `красной зоне` Мариинской больницы, Санкт-Петербург.
Фото: Артем КИЛЬКИН
При каких симптомах КТ нужно делать срочно, а когда стоит подождать, рассказала врач-пульмонолог Пироговского центра (КДЦ «Арбатский») Ольга Богуш.
- Не всем нужно делать КТ в обязательном порядке. Даже если у вас есть кашель и пять подтвержденных ПЦР-тестов. Допустим, мы увидим на КТ 5% - 10% поражения легких, такой результат все равно не повлияет на тактику лечения. КТ нужно делать в том случае, если ковид проходит в средней, тяжелой или крайне тяжелой форме, - объясняет врач.
На КТ ходить НЕ надо, если
- температура меньше 38,
- кашель, слабость, боли в горле, то есть заболевание идет схожим с ОРЗ образом.
КТ НЕОБХОДИМО:
- Если температура выше 38,
- частота дыхания больше 22 дыхательных циклов в минуту,
- одышка появляется даже во время уборки дома и других минимально необходимых дел по дому,
- насыщение крови кислородом стойко менее 95%.
- Важно понимать, что сатурация (насыщение крови кислородом, измеряется пульсоксиметром, - прим. ред.) может меняться в течение дня, утром может быть 94%, например, а днем все время 98%, - отмечает врач-пульмонолог Ольга Богуш.
Врач-пульмонолог Пироговского центра Ольга Богуш.
Также вас должны насторожить такие показатели, как
- значительное повышение С-реактивного белка в сыворотке крови (если вы делали соответствующий анализ),
- частое дыхание, синие губы, нарушение сознания,
- острая или нарастающая боль, сильный дискомфорт в грудной клетке.
- Многие из моих пациентов говорят о том, что они не могут сконцентрироваться даже на содержании одной странички текста, вынуждены перечитывать одно и тоже несколько раз. Это может быть показателем недостатка кислорода в крови, - отмечает Ольга Богуш.