Врач-пульмонолог рассказала при каких симптомах нужно делать КТ легких

Медицинский работник в `красной зоне` Мариинской больницы, Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

При каких симптомах КТ нужно делать срочно, а когда стоит подождать, рассказала врач-пульмонолог Пироговского центра (КДЦ «Арбатский») Ольга Богуш.

- Не всем нужно делать КТ в обязательном порядке. Даже если у вас есть кашель и пять подтвержденных ПЦР-тестов. Допустим, мы увидим на КТ 5% - 10% поражения легких, такой результат все равно не повлияет на тактику лечения. КТ нужно делать в том случае, если ковид проходит в средней, тяжелой или крайне тяжелой форме, - объясняет врач.

На КТ ходить НЕ надо, если

- температура меньше 38,

- кашель, слабость, боли в горле, то есть заболевание идет схожим с ОРЗ образом.

КТ НЕОБХОДИМО:

- Если температура выше 38,

- частота дыхания больше 22 дыхательных циклов в минуту,

- одышка появляется даже во время уборки дома и других минимально необходимых дел по дому,

- насыщение крови кислородом стойко менее 95%.

- Важно понимать, что сатурация (насыщение крови кислородом, измеряется пульсоксиметром, - прим. ред.) может меняться в течение дня, утром может быть 94%, например, а днем все время 98%, - отмечает врач-пульмонолог Ольга Богуш.

Врач-пульмонолог Пироговского центра Ольга Богуш.

Также вас должны насторожить такие показатели, как

- значительное повышение С-реактивного белка в сыворотке крови (если вы делали соответствующий анализ),

- частое дыхание, синие губы, нарушение сознания,

- острая или нарастающая боль, сильный дискомфорт в грудной клетке.

- Многие из моих пациентов говорят о том, что они не могут сконцентрироваться даже на содержании одной странички текста, вынуждены перечитывать одно и тоже несколько раз. Это может быть показателем недостатка кислорода в крови, - отмечает Ольга Богуш.