Путин назначил главой «Роснано» суворовца из «Ростеха» с ученой степенью по экономике

Сергей Куликов сменит Анатолия Чубайса во главе Роснано. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Слухи об уходе Анатолия Чубайса из «Роснано» после изменения статуса корпорации оказались не слухами. Владимир Путин на встрече в среду вечером предложил возглавить компанию первому зампреду военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

- Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики, - так охарактеризовал президент деятельность «Роснано». - Вы сейчас работаете в военно-промышленной комиссии. Я знаю, что вы в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии.

Куликов, действительно, в курсе дел. Выпускник Суворовского училища и военного университета, он не только учился в «бауманке», но почти двадцать лет связан с высокими технологиями. Работал индустриальным директором радиоэлектронного кластера «Ростеха», в «Промэкспорте» и «Рособоронэкспорте».

- Это чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца, - ответил на предложение президента Куликов. - Масштабная неординарная задача – опережающим темпом создавать продукты и условия для реализации наших главных национальных преимуществ. То есть это креатив, разработка и проектирование в данном случае новых материалов. Нам только нужно, из задач ближайших, – научиться все-таки превращать идеи в продукты, продажи – в контракты жизненного цикла с сервисом, а экспериментальные производства – в промышленное производство для перевода этого в другой масштаб.

Путин пообещал личную поддержку проектам «Роснано».

- Все это мы будем осуществлять, и двигаться дальше, - сказал глава государства. - Без развития нанотехнологий, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно.То же самое касается искусственного интеллекта, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом, все это находится в связке.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Куликов Сергей Александрович родился 9 апреля 1976 года в Екатеринбурге

Окончил Суворовское училище, университет министерства обороны. Впоследствии окончил Российскую академию государственной службы при президенте и МГТУ имени Баумана. В академии генштаба защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

С 2001 по 2008 год работал в «Рособоронэкспорте», с 2008 по 2013 год в корпорации «Ростехнологии». В 2015 году назначен индустриальным директором радиоэлектронного кластера «Ростеха». В июне 2018 года занял должность первого зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии России.