Джентльменом года-2020 стал Марио Фернандес!

Игрок ЦСКА и сборной России Марио Ферндандес. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Это был странный год. Его едва ли будут вспоминать с теплом. Даже неунывающим футбольным болельщикам пришлось туго. И матчи отменялись, и турниры проходили скомкано, и клубы наши, и сборная лавров не снискали...

Но мы продолжали следить, болеть, переживать. И, конечно, прикидывать - кто же станет лауреатом премии «Джентльмен года». С 1994 года «Комсомолка» вручает черный смокинг не просто лучшему футболисту, но человеку с безупречной репутаций. Тому, кто может играть, не теряя лица. Тому, кто с уважением относится и к партнерам, и к соперникам, и к болельщикам.

Приз носит имя легендарного Федора Черенкова, а его лауреатами в разные годы становились и Олег Веретенников, и Алексей Смертин, и Сергей Семак, и Андрей Тихонов, и Игорь Акинфеев, и Артем Дзюба... Получал черный смокинг и один бразилец - знаменитый нападающий сборной Бразилии и питерского «Зенита» Халк.

На первом этапе голосования, который проходил на сайте kp.ru свои предпочтения высказывали болельщики. Первую тройку составили три отличных футболиста:

Георгий Джикия («Спартак», сборная России)

Георгий Джикия. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Марио Фернандес (ЦСКА, сборная России)

Марио Фернандес. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Матиас Норманн («Ростов», сборная Норвегии)

Матиас Норманн. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

На втором этапе наше жюри проголосовало за полузащитника ЦСКА Марио Фернандеса (при подсчете голосов 3 очка за 1 место , 2 за второе и 1 за третье). И Марио победил с перевесом всего в один балл (25:24).

Марио приехал в Россию в 2012 году и с тех пор стал незаменимым игроком ЦСКА. После получения российского гражданства он выступает за сборную России. На ЧМ-2018 Марио был одним из лучших, а его гол в четвертьфинале против сборной Хорватии вернул нам надежды на полуфинал. Увы, сборная уступила в серии пенальти, но все равно влюбила в себя всю страну. Марио - основной игрок сборной и мы надеемся, что он поможет команде на чемпионате Европы 2020 (говорим же - странный год, этот турнир пройдет в 2021 году).

В России Марио трижды выигрывал чемпионский титул, он обладатель Кубка и Суперкубка страны.

Мы рады, что черный смокинг достался игроку, который никогда не грубит на поле и умеет сдерживать эмоции. Напомним, по регламенту премии ее лауреатом не может стать игрок, который в текущем сезоне имеет красную карточку или отметился грубостью в предыдущие годы.

- Я сам спартаковец, но вижу, что духу премии больше всего отвечает Марио, - обосновал свой выбор член нашего жюри Евгений Ловчев. Жюри, как обычно, наполовину состоит из профессионалов, наполовину из журналистов. Кроме Ловчева свои голоса отдали наставник сборной Станислав Черчесов, единственный российский тренер обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, знаменитые ветераны Алексей Смертин и Александр Мостовой.

В ближайшее время читайте на сайте kp.ru и в «толстушке» «Комсомольской правды» большое интервью Марио Фернандеса.

КТО ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛ

Фото: Рушан КАЮМОВ

ВСЕ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ГОДА