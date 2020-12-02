По данным Центробанка, доля безналичных платежей в нашей стране достигла 70%. Фото: Андрей Стулов, Ведомости/ТАСС

Россияне стали избавляться от наличных. Объем бумажных денег в ноябре снизился впервые с начала пандемии - на 40 млрд рублей. До этого показатель непрерывно рос, начиная с февраля. Пик обналичивания пришелся на март. Тогда россияне вытащили из банкоматов 700 млрд рублей.

В тот момент многие боялись, что падение цен на нефть и пандемия приведут к масштабному кризису, который скажется и на банках. Точнее далеко идущих прогнозов большинство россиян все-таки не делали. Просто решили спасти деньги наиболее понятным способом - положив под матрац. С тех пор наличная денежная масса продолжала расти, но темпы прироста снижались. И в ноябре ушли в минус. Что это значит?

Объяснений несколько. Во-первых, россияне теперь не боятся карантина. Точнее понимают, что наличные деньги никак не спасут их от его последствий. А значит, нет смысла держать таскать их в кошельке или держать дома в тумбочке. Во-вторых, в последние полгода многие привыкли расплачиваться картой, заказывать доставку и покупать товары в онлайн-магазинах. Во многих случаях это даже выгоднее (см. «Пять причин, почему карта лучше наличных»).

По данным Центробанка, доля безналичных платежей в нашей стране достигла 70%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был ниже - 65%. При этом, как подсчитали в международной платежной системе Visa, если раньше при доставке товаров многие россияне предпочитали платить наличными, то за время пандемии число таких клиентов уменьшилось вдвое. В итоге по этому показателю Россия, по данным аналитиков Boston Consulting Group, вошла в пятерку самых передовых стран, наряду с Великобританией, Канадой и Австралией.

Тем не менее объем наличных денег в обращении все равно остается высоким. По данным Центробанка, это 12,8 триллиона рублей, что на 21% больше, чем в тот же период прошлого года. Итак, почему карта лучше?

1. Так здоровее

Начнем с темы здоровья. Коронавирус сделал этот аргумент одним из главных. Наличные деньги - грязные. Они переходят из рук в руки. Помыть их невозможно. Поэтому в период пандемии все страны максимально ограничивали наличный оборот. В китайских магазинах ими даже запрещали расплачиваться. Карта - более безопасный инструмент. По крайней мере, в момент использования трогаете ее только вы.

2. Так выгоднее

Несколько лет назад были истории, когда владельцы гостиниц в Греции и Испании в разгар кризиса просили оплатить проживание наличными и давали за это скидку постояльцам. Так они уходили от налогов. Но это скорее исключение. В большинстве мест цены не зависят от способа оплаты. При этом те, кто пользуются картой, могут получить дополнительные выгоды, в отличие от обладателей купюр и монет. Во-первых, при безналичной оплате на сайте многие компании дают скидку - 2 - 3%. Во-вторых, можно получить кэшбек или накопить бонусные баллы. В-третьих, можно получать процент на остаток средств на счете.

В дни пандемии кредитки способны не только упростить жизнь, но и помочь сберечь здоровье. Фото: Shutterstock

3. Так удобнее

Помните таксистов, у которых часто не было сдачи с крупной купюры? Кто-то хитрил, а у кого-то действительно не было мелких банкнот или монет. Приходилось либо бежать за разменом и терять время, либо оставлять незапланированно щедрые чаевые. «Уберизация» решила эту проблему. Деньги снимаются автоматически - с банковской карты. То же самое и при оплате других услуг.

4. Так быстрее

Нет ничего хуже длинной очереди в магазине и человека, копающегося в кошельке в поисках подходящей монетки. Но еще хуже, когда этот человек после бесплодных попыток найти сумму под расчет достает пятитысячную купюру и вынуждает кассира идти к коллегам или в подсобку в поисках сдачи. Большинство банковских карт имеют функцию бесконтактной оплаты. Просто подносите ее к терминалу и деньги списываются. Это ускоряет процесс. Очередь движется быстрее.

5. Так безопаснее

Хранить деньги на карте в принципе безопаснее, чем держать их в наличном виде. Но если пользоваться картой внутри смартфона, то это максимально безопасный способ. Украсть деньги в таком случае невозможно. Если наличные можно вытащить из кошелька, данные карты - переписать и использовать их при покупке в онлайн-магазине, то при оплате смартфоном данные никуда не передаются. В этом случае оплата происходит с помощью одноразового токена, даже перехватив который мошенники не смогут получить доступ к вашим деньгам.