«Роснефть» провела масштабную модернизацию очистных сооружений

По итогам 2019 года «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний в категории «Водные ресурсы» в рамках проекта CDP. Фото: REUTERS

Нефтеперерабатывающие предприятия «Роснефти» - Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, а также Саратовский НПЗ, в рамках программы модернизации построили и обновили системы очистки воды. Благодаря этим мерам нефтяная компания за три года сократила забор воды из Волги на 6% или почти на 25 млн м3.

Например, модернизация Сызранского НПЗ позволила довести уровень многократного использования воды в общем потреблении ресурса до 93,7%. Работы по совершенствованию системы водоснабжения на заводе продолжаются. В том числе реконструируют два участка блока оборотного водоснабжения, обеспечивающих охлаждение и подачу воды на технологические установки.

Работы по увеличению объема повторно используемых сточных вод ведутся в настоящее время и на Саратовском НПЗ. Реализованный комплекс мероприятий уже позволил сократить долю оборотной воды до 95,7%.

На Новокуйбышевском НПЗ за последние пять лет сократил объём потребления воды из Волги более чем на 1,7 млн м3/год. Ввод блока доочистки сточных вод с использованием мембранного биореактора и технологии нитрификации и денитрификации в конце 2017 года позволил существенно снизить содержание загрязняющих веществ в сточных водах, а также увеличить возврат очищенных стоков в водооборотный цикл. Кроме того, на предприятии усилен контроль за процессами оборотного водоснабжения, что позволило исключить переливы в систему стоков, а замена отдельных участков водоводов минимизировала потери в сетях. В 2019 году уровень оборотной воды в общем потреблении предприятия доведен до 95,1 %.

Куйбышевский НПЗ за последние пять лет снизил потребление воды из природных источников почти на 9%. Для этого была проведена реконструкция блоков оборотного водоснабжения, водовода и водозабора. В настоящее время ведется строительство блока обезвреживания кислых и щелочных стоков. Уровень оборотной воды в общем потреблении доведен в 2019 году до 91,1%.

Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод Сызранского НПЗ и Куйбышевского НПЗ включены в губернский приоритетный проект «Сохранение и предотвращения загрязнения реки Волги на территории Самарской области».

Активную работу по сокращению потребления воды в регионе ведут также нефтедобывающие предприятия "Роснефти". Значительного успеха также удалось добиться на «Самаранефтегазе» - ведущем нефтедобывающее предприятие «Роснефти» в Самарской области. После завершения модернизации очистных сооружений в 2016 году предприятие совсем не использует воду из рек и озер для закачки в пласт.

Работы по повышению качества очистки сточных вод, реконструкции, строительству и модернизации систем оборотного водоснабжения позволили "Роснефти" в 2019 году увеличить объем повторно используемой воды до 2,5 миллиардов кубометров. Столь значительный показатель был отмечен на международном уровне. По итогам 2019 года «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний в категории «Водные ресурсы» в рамках проекта CDP.