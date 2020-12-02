Биография Сергея Куликова: кто стал новым главой "Роснано" вместо Чубайса

Сергей Куликов станет новым руководителем РОСНАНО. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент предложил возглавить госкорпорацию «Роснано» 44-летнему Сергею Куликову, первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии. На этом посту он сменит Анатолия Чубайса, руководившего российскими инновациями 9 лет. «Комсомолка» рассказывает, чем известен сменщик знаменитого реформатора.

Куликов родился в закрытом городе Лесной Свердловской области, и с детства был связан с армией. Окончил Суворовское училище, стал студентом Военного университета Минобороны, куда, мягко говоря, с улицы людей не берут. Отслужив в армии, устроился в протокольную службу «Промэкспорта», которым руководил Сергей Чемезов.

Тот приметил 25-летнего смышленого парня, и когда был организован «Рособоронэкспорт», единая структура, которая стала заниматься поставками нашего оружия за рубеж, позвал его работать туда. Там Куликов отвечал за работу с иностранными заказчиками.

В 2006 году «Рособоронэкспорту» поручили навести порядок в «ВСМПО-АВИСМА». Предприятие это у широкой публики не на слуху, а между тем это крупнейший в мире производитель титана. Без этого металла авиационная промышленность в ее нынешнем виде была бы невозможна. Несмотря на это, в середине нулевых компания оказалась в глубоком кризисе: бизнесмены, которым принадлежали акции «ВСМПО-АВИСМА» занимались не развитием производства, а перетягиванием одеяла в попытках установить единоличный контроль надо компанией. В итоге уникальное предприятие практически простаивало, долги росли, а оборудование приходило в негодность.

Государство в лице «Рособоронэкспорта» выкупило контрольный пакет стратегически важного предприятия. А Куликов координировал рабочую группу, которая запускала совместные проекты с американским авиаконцерном Boeing. В 2009 году заработало совместное производство, в 2018-м второе.

Сергей Куликов доказал, что умеет работать не только в оборонной промышленности, когда взялся развивать компанию «Скартел». Ее знают по бренду Yota. Именно эта компания первой в России объявила о запуске сети 4G в 2010 году. А два года спустя Yota была продана «Мегафону» за 1,1 млрд рублей. Подготовка сделки была на Куликове, который работал тогда в статусе портфельного управляющего.

Когда была организована госкорпорация «Ростех», Куликов перешел на работу туда. 4 года он руководил аппаратом гендиректора Сергея Чемезова, а потом занял должность исполнительного директора корпорации. Говорят, именно его заслуга в ребрендинге 2012 года, когда «Ростехнологии» стали «Ростехом». Во многом - ради выхода на западные рынки, где длинное и сложное название только отпугивало потенциальных партнеров.

В 2015-м возглавил электронный кластер «Ростеха». А в 2018-м перешел на работу заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии, то есть профильного вице-премьера правительства.

За авторством Сергея Куликова опубликовано порядка 20 научных публикаций. Он кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. Баумана, а еще профессор Академии военных наук РФ.

Принимая предложение президента возглавить «Роснано», Куликов сказал:

- Это чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца... Нам нужно, из задач ближайших, – научиться все-таки превращать идеи в продукты, а экспериментальные производства – в промышленные.

И, кстати, еще факт из личной жизни. Куликов воспитывает трех дочерей.