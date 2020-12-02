«Я не виноват, это передоз»: блогер, во время стрима которого умерла женщина, дал показания в полиции

Блогер Стас Решетников: "Я лишился самого близкого человека в жизни. Я ее любил от начала до конца".

Ровно два часа и 16 минут блогер Стас Решетников вел прямую трансляцию из дома в подмосковных Раменках, где умерла его 30-летняя беременная девушка Валентина. Все, что там творилось, не укладывается в голове нормального человека. Словно куклу (а у погибшей как назло еще эти розовые волосы) молодой человек таскал беднягу из одной комнаты в другую, с пола на диван и обратно, укрывал одеялами и плакал над ее телом. И все это вместо того, чтобы просто вызвать скорую и полицию, как делают в таких ситуациях не блогеры. Напомним, в экстренные службы 2 декабря, позвонил друг Решетникова. Врачи зафиксировали смерть женщины. По предварительным данным, она была на пятом месяце беременности.

- Я лишился самого близкого человека в жизни. Я ее любил от начала до конца. Да, мы ругались иногда. Да, еще что-то было. Я виноват. Что не впустил ее тогда домой, когда она говорила, что замерзла, - в финальных минутах стрима сделал признание Станислав.

Пока Валентина умирала, Стас жил своей обычной блогерской жизнью в сети.

По одной из версий, Валентина могла умереть от переохлаждения. По словам соседей, в то роковое утро Стас выгнал женщину на улицу в одних трусах. Но есть и вторая версия, более очевидная. О ней заговорили все, кто видел заторможенное состояние блогера. А позже и он сам признался полиции.

Погибшая Валентина была на пятом месяце беременности.

- Мы употребляли наркотики. Думаю, у нее передоз. Так что я тут вообще не виноват, - дал объяснения блогер.

Сейчас Станислав на свободе. По факту смерти его сожительницы уголовное дело пока не возбуждено, ведется доследственная проверка.

Напомним, погибшая переехала в Москву из Краснодара. Год назад она встретила Решетникова и они стали жить вместе. Как удалось выяснить «КП», погибшая подрабатывала проституцией, причем ее бойфренд-блогер об этом знал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он издевался, а она хохотала, да еще залетела от этого урода»: друзья рассказали о девушке, погибшей в прямом эфире блогера

Что стало причиной смерти 30-летней беременной женщины, тело которой около часа «красовалось» в прямом эфире блогера Стаса Решетникова (Reeflay), разбираются следователи. Напомним, рано утром 2 декабря, в полицию и скорую стали звонить подписчики блогера, которым тот в прямом эфире показал мертвую подругу. Женщина еще долго лежала на диване, а сам Стас болтал о жизни с фанатами (подробности)