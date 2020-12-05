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Дочь Нины Руслановой: «Стараюсь скрасить затворническую жизнь моей мамы»

5 декабря народной артистке России исполняется 75 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Актриса Нина Русланова с дочерью Олесей, 2014 г.

Актриса Нина Русланова с дочерью Олесей, 2014 г.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, как живет Нина Русланова, любимая актриса мастеров артхауса Киры Муратовой и Алексея Германа, мы расспросили ее дочь - Олесю Рудакову. Сама Нина Ивановна от интервью отказывается.

- Мама на строгой самоизоляции, но в день рождения все-таки выберемся в ресторанчик. Отметим юбилей в тихом семейном кругу. Она уже восстановилась после болезней (несколько лет назад у Руслановой случился инсульта, следом была операция на сердце – Ред.), - рассказала Олеся. - Она не снимается, не играет на сцене. Но мы стараемся скрасить ее затворническую жизнь. У нее есть 11-летний внук Костя, она им занимается. Скоро начнем с ней готовить программу летнего кинолагеря. Мама - художественный руководитель. Это одно из главных ее занятий сейчас. Во время летних смен мы учим детей снимать кино - от начала до конца, от сценария до титров. На жизнь хватает. Плакаться, как другие артисты, она не будет. Пенсия у мамы приличная. Правда и лекарства стоят немало. Но у нас дружная семья, друг другу помогаем.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Кто были родители Нина Руслановой установить так и не удалось. Ее нашли не то 2-х, не то 4-х месяцев от роду на полустанке Богодухов под Харьковом и определили в Дом малютки. Это было в декабре 1945-го. Фамилию ей выбрала не то инспектор детских домов, не то воспитательница, которой нравилась исполнительница русских народных песен Лидия Русланова. Сиротка-найденыш тоже любила петь. «Будет артисткой», - решила воспитательница и записала ее Руслановой.

С отчество тоже не мудрствовали – пускай будет Ивановна. День рождения маленькая Нина выбрала сама — 5 декабря, «красный день календаря» — день сталинской конституции.

Актриса Нина Русланова на съемочной площадке. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies

Актриса Нина Русланова на съемочной площадке. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies

О своем детдомовском детстве Нина Ивановна вспоминать не любит. Она сменила не то пять, не то шесть детских домов. Не очень она доверяет сентиментальным историям и шоу-программам, посвященным счастливому обретению потерянных родственников. Несколько лет назад в одной из таких передач объявились якобы ее родные сестры. Но продолжения у телевизионного «мыла» в реальной жизни не было.

Дочка актрисы Олеся на вопрос, как сложились отношения с «сестрами», отвечать категорически отказалась. Лишь сказала, что родных мамы найти так и не удалось.

После восьмилетки Нина Русланова пошла учиться на маляра-штукатура и даже проработала год на стройке. Навыки маляра ей пригодились в кино — она мастерски красила стены в картине Киры Муратовой «Познавая белый свет».

Чтобы оправдать свою артистическую фамилию, она поступила в Харьковский театральный институт. На втором курсе уехала из Харькова в Москву. В тот год в Щукинском училище был недобор… мальчиков. И Русланова почему-то решила, что вполне может занять эту вакансию. Что было абсурдным, но знаменитый щукинский педагог Вера Константиновна Львова настояла: место дефицитных мальчиков пускай займет подающая надежды Русланова, даже несмотря на ее жуткий украинский акцент. На ее курсе учились: Леонид Филатов, Александр Кайдановский, Борис Галкин, Иван Дыховичный... Русланова была самой старшей среди них.

Нина Русланова (слева) на съемках фильма Киры Муратовой "Короткие встречи", 1967 г.

Нина Русланова (слева) на съемках фильма Киры Муратовой "Короткие встречи", 1967 г.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со своим будущим мужем она познакомилась на одном шефском концерте студентов-щукинцев. Они выступали в актовом зале МГУ. Там ее увидел студент физмата Геннадий Рудаков и сразу влюбился. Их брак продержался 7 лет. Родилась дочь Олеся.

Русланова на съемках кинофильма "Валентин и Валентина" по одноименной пьесе Михаила Рощина, 1985 г. Фото Валентин Мастюков /Фотохроника ТАСС/

Русланова на съемках кинофильма "Валентин и Валентина" по одноименной пьесе Михаила Рощина, 1985 г. Фото Валентин Мастюков /Фотохроника ТАСС/

С мужем актриса рассталась на удивление интеллигентно. Ради дочери они сохранили дружеские отношения. До сих пор они близкие люди, часто созваниваются, вместе отмечают семейные праздники.

- Родители давно в разводе, тем не менее у них очень хорошие отношения, - рассказала нам Олеся. - Редкий Новый год мы встречаем не вместе, хотя у папы, и у мамы - новые семьи.

Актриса Нина Русланова на съемочной площадке. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies

Актриса Нина Русланова на съемочной площадке. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies

Со вторым мужем Рафкатом Габитовым Нина Русланова познакомилась на съемочной площадке – он работал звукооператором. Вместе они уже много лет, но живут по-прежнему на два города: она — в Москве, он — в Питере. Гостевой брак часто оказывается самым крепким.

Издержки актерской профессии заключаются в том, что на семью, детей не хватает времени. Дочка Нины Руслановой рано стала самостоятельной. Еще с ясельного возраста ее оставляли на «пятидневку». Позже Нина Русланова винила себя, что занималась карьерой, а не единственным ребенком. Но у Олеси обиды нет.

- Это нормально, когда мамы, которые не домохозяйки, своим детям что-то недодают, - считает Олеся. – Поэтому внуков они любят больше, на них наконец-то появляется время. У мамы с моим сыном – прекрасные, доверительные отношения. Они созваниваются, видятся, даже без моего участия. У них свои разговоры и свои секреты.

Актриса Нина Русланова со статуэткой кинопремии "Ника", 2011 г.

Актриса Нина Русланова со статуэткой кинопремии "Ника", 2011 г.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Нина Русланова снималась с Андреем Мироновым в двух фильмах. В картине «Мой друг Иван Лапшин» ее героиня была в него влюблена. В жизни все было иначе. Разругались на съемках «Будьте моим мужем»: на репетиции Русланова, несколько раз назвала Миронова «Андрюшей». Он фамильярности от тех, с кем не «пил на брудершафт» не терпел. Тут же взорвался: «Какой я вам Андрюша! Уберите Русланову со съемочной площадки, она хамит!». Почему-то Миронов настаивал, чтобы к нему обращались по имени-отчеству. В общем, Русланова и Миронов совсем друг друга не поняли. И когда она узнала, что в «Лапшине» ее партнером будет Миронов, категорически отказалась сниматься. Полгода Герман ее уговаривал и приложил немало усилий, чтобы помирить двух звезд. Но ничего не добился. Сняться-то они снялись, но в перерывах между съемками не разговаривали...

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯНина Русланова: досье KP.RU

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