"Нельзя так женщину выставлять": Садальского осудили за фото Степаненко

Актер Стас Садальский. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Степаненко пришла в гости к Андрею Малахову. Артистка приняла участие в шоу "Привет, Андрей!". Компанию юмористке составил актер Станислав Садальский. Он обнародовал совместный снимок со звездой эстрады.

"Сегодня у Малахова Степаненко блистала. Записал один из ее монологов в гримерке...", - подписал селфи с Еленой Григорьевной актер Станислав Садальский.

Вот только поклонникам звезды яркий кадр не понравился. Многие обратили внимание на то, что Степаненко на нем не слишком удачно получилась. "Фото неудачное, а артистка замечательная и талантливая! Счастья ей, радости!", "Зачем так близко снимать", "Умойте ее. Столько штукатурки", "Нельзя так женщину выставлять", "Господи помилуй, чувства меры нет, грима ведро", "Женщин нужно фоткать сверху", "Издалека Степаненко как-то лучше смотрится. А вблизи лицо все натянутое, видно сразу - круговую подтяжку делала, но сделали неудачно. И штукатурки на лице многовато", "Что у нее с лицом", "Боже, я Степаненко не узнала. Как мумия", - делятся фолловеры.

Стоит отметить, что в последнее время Елена Григорьевна словно обрела вторую молодость. Она похудела и помолодела. Поговаривают, что артистка могла прибегнуть к целому ряду дорогостоящих процедур. Сейчас ей не дашь более 50 лет. И если простые зрители и коллеги по шоу-бизнесу осыпают артистку комплиментами, то ушлые светские хроникеры пытаются разнюхать секрет красоты 67-летней знаменитости.

"Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику. У нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Возможно, одновременно с лифтингом имела место подтяжка шеи и нижней трети лица. Возрастные проблемы и наличие переизбытка мягких тканей из-за лишнего веса могли быть решены благодаря подтяжке лица", - предположила пластический хирург.