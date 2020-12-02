Звезда фильма «Весна на Заречной улице» ушла в медсестры: Нина Иванова жила на скромную пенсию, но отказывалась от гонораров на ток-шоу

Нина Иванова и Николай Рыбников в фильме "Весна на Заречной улице". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

86-летняя актриса Нина Иванова умерла 1 декабря в своей московской квартире. Причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. «Скорую помощь» Нине Георгиевне вызвал сосед, но врачам оставалось лишь зафиксировать смерть. Забытая публикой звезда фильма «Весна на Заречной улице» жила скромно. Но всегда оставалась интеллигентным, скромным, отзывчивым человеком.

Пенсия у Ивановой была тоже скромная, однако уже больше десяти лет у редакторов ток-шоу и прочих телепрограмм рядом с ее именем значится информация о том, что Нина Георгиевна интервью не дает. Она до последнего отказывалась от денежных гонораров, обедов в ресторанах и наборов деликатесов, которые ей в очередной раз сулят за рассказы о маленькой пенсии и бедственном положении. «Получаю пенсию и живу как все люди!» - Иванова не привыкла жаловаться.

Когда-то на съемочную площадку юная москвичка Нина попала совершенно случайно. Режиссер Виктор Эйсымонт выбрал двух детей: девятилетнюю Нину Иванову и пятилетнюю Наташу Защипину на роли главных героинь в фильме о блокадном Ленинграде «Жила-была девочка». Картину начали снимать в Ленинграде в 43-м году. Родители не хотели отпускать Нину: мол, отстанет в учебе, а на самом деле просто боялись. Но режиссер уговорил семью – и Нину отправили в Ленинград под присмотром тети. Картина получила специальный приз на седьмом Венецианском кинофестивале.

Актриса Нина Иванова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ребенок справился с задачами режиссера, но в кино ее тогда больше не звали. Когда Нина училась в старших классах родители развелись, и чтобы помогать многодетной маме девочка пошла трудиться на завод, а училась в школе рабочей молодежи. После окончания школы Иванова и не мечтала о театральном, поступила в медицинский. Студентку меда пригласила сняться в своей дипломной работе во ВГИКе подружка Искра Бабич. Эту короткометражку «Надя» увидел режиссер Марлен Хуциев и ему понравилась работа Ивановой. Хуциев тут же позвал 20-летнюю студентку сниматься в картину «Весна на Заречной улице». Фильм принес Нине Ивановой всесоюзную славу, но не сделал звездой кино – ее приглашали потом сниматься еще в несколько картин, но это были проходные роли. Нина и сама нервничала из-за отсутствия актерского образования, списывала на это все творческие неудачи.

Однако «Весна на Заречной улице» подарила ей судьбоносное знакомства – артистка вышла замуж за оператора картины Радомира Василевского. Мужчина ради Нины бросил жену с маленькой дочкой. Но их брак был недолгим. После развода Нина работала сначала помощником режиссера на киностудии им. Горького. Потом около пяти лет она работала вторым режиссером у Бориса Грачевского в детском юмористическом журнале «Ералаш». У нее были романы, но ни один из них больше не закончился браком. Детей у Ивановой не было.

С конца 90-х Нина Георгиевна работала медсестрой в московской больнице. Одна из пациенток онкологического отделения поделилась впечатлениями об Ивановой: «Она была очень добрая женщина, напоит, укроет, поможет перевернуться». Жила Иванова последние годы в своей квартире на Проспекте Мира, рядом часто была одна из ее родных младших сестер. Именно своих племянников Нина Георгиевна считала наследниками. Иванова любила в свободное время читать, смотреть советские фильмы, проводить время с родней. Соседи отзываются о ней, как об отзывчивом безотказном человеке – вспоминают, что делала уколы, когда просили; подкармливала бездомных кошек и собак. Но при этом никогда не сплетничала, не открывала душу посторонним. Последнее время Нина Георгиевна не работала, и редко выходила из квартиры.

15 лет назад Нина Иванова дала последнее интервью: «Не хочу возвращаться в прошлое. Не хочу, чтобы вы его ворошили. Из кино ушла, так как кино перестали снимать. Наше поколение никому больше не нужно. Многие мои друзья ушли из жизни, бедствовали, особенно жалко было операторов. Я уже не в том возрасте, чтобы показывать свои морщины и рассказывать о себе. Не надо мне никаких почестей. Актрису должны запомнить молодой».

Два года назад корреспондентам HTB удалось снять Нину Иванову на пороге ее квартиры, но от интервью женщина отказалась.

И ее помнят. Несмотря на отсутствие специального образования, Нина справилась с главной ролью в своей жизни пронзительно и по-настоящему. Лилия Синильникова, прочтя на сайте kp.ru новость о смерти актрисы, оставила такой отзыв: «Посмотрев в детстве фильм «Весна на Заречной улице», я твердо решила стать учительницей русского языка и литературы, как героиня фильма. Очень, очень жаль, что ее уже нет». Наша читательница Лилия стала педагогом. Значит Нина Иванова была хорошей актрисой, пусть и без специального образования.

Прощание с артисткой Ниной Ивановой пройдет 4 декабря в прощальном зале морга 59-й больницы.