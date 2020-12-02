Лидия Федосеева-Шукшина - Александру Бастрыкину: «Спасибо, что заступились за меня»

Актриса Лидия ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

- Когда рядом есть такие люди, которые могут защитить, это очень хорошо. Я уже подала на развод, - призналась 82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина в программе «Пусть говорят». Решение развестись с Алибасовым спровоцировала молодая танцовщица, которая якобы скоро должна родить от Бари Каримовича. Правда на днях выяснилось, что это фейк.

Недавно адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая выиграла суд первой инстанции. И теперь к пожилой актрисе должна вернуться ее квартира в Новой Москве. Год назад Федосеева-Шукшина подарила ее своему мужу Бари Алибасову, а тот переоформил на помощника Сергея Мацаря.

- Нас ожидает апелляция и кассация, но мы к этому готовы, - говорит Юлия Владимировна, имея в виду, что Бари Алибасов и его помощник так просто не вернут чужое имущество. - Зачем они продолжают за квартиру цепляться? Это стыдно!

После того, как история Федосеевой-Шукшиной получила общественный резонанс, интерес к ней проявили и сотрудники Следственного комитета. Если Сергей Моцарь по-прежнему будет упорствовать и не возвращать квартиру, он будет отвечать уже не в суде, а в следственном комитете. Сейчас идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.

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Затяжные дрязги из-за недвижимости разрушили отношения знаменитых супругов: спустя два года после свадьбы Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с пятым мужем Бари Алибасовым. Брак небедных, казалось бы, супругов испортил квартирный вопрос. Однушку в Новой Москве стоимостью 10 миллионов, которую актриса сама зачем-то подарила мужу, он втайне от супруги оформил на своего помощника, а когда Лидия Николаевна потребовала дареное назад, категорически отказался вернуть. Тогда за Алибасова это сделала Фемида: 12 октября по решению Троицкого районного суда квартира вновь стала собственностью Федосеевой-Шукшиной (подробности)