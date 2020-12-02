Коронавирус у звезд, последние новости на 2 декабря: как лечатся Ширвиндт и Майоров

Ведущий программы «Однажды» Сергей Майоров. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сегодня, 2 декабря знаменитости сообщили о лечении и реабилитации после заражения COVID-19.

Лечатся амбулаторно

60-летний Алексей Кудрин начал лечение от коронавируса. Глава Счетной палаты опубликовал в своих социальных сетях сообщение: «Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь».

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

51-летний Сергей Майоров продолжает лечиться дома. Ведущий программы «Однажды» сообщил о том, что ему уже лучше. У Сергея ковид был диагностирован с 20% поражения легких. Телеведущий работает из дома вторую неделю, заказывает продукты с доставкой до двери.

43-летняя Елена Ваенга в начале недели сообщила, что ее мама и бабушка лечатся дома от коронавируса. Семья живет дружно в загородном доме. Из-за контакта с заболевшими певица демонстрировала в соцсетях, что она с сыном находится на самоизоляции. А уже сегодня Ваенга разместила видео с сыном на выставке в музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, где 8-летний ребенок находится без маски. Тут же в комментариях люди стали писать: «А разве на карантине можно посещать выставки?» На вопрос подписчицы: «А почему Ваня без маски? Вроде бы вы на карантине?» Ваенга ответила неожиданно: «Он ребенок. Не слышали?»

39-летняя Ксения Собчак сегодня так ответила на вопросы об отсутствии маски в общественных местах: «У меня антитела! Я заслужила праздники!» В семье Собчак переболел и ее сын 4-летний Платон. И мать, и сын лечились амбулаторно.

Лечатся в больнице

86-летний Александр Ширвиндт сообщил, что его лечение в стационаре продолжится ориентировочно до 7 декабря. Народный артист находится с коронавирусной пневмонией в больнице уже неделю. В изолированном боксе 52-й больницы с Александром Анатольевичем проходит лечение также его супруга. Состояние больных удовлетворительное.

Александр Ширвиндт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

55-летний Сергей Меликов госпитализирован после лечения COVID-19 амбулаторно. Сообщили, что временно исполняющий обязанности главы Дагестана переведен в стационар «в целях предотвращения ухудшения здоровья».

Вылечились

49-летний Илон Маск заявил о том, что переболел коронавирусом. Ранее он сообщал о противоречивых результатах тестирования. Заболевание у бизнесмена протекала в форме легкого простудного заболевания.

Утраты

71-летний Борис Плотников умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Зрители запомнили артиста по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Последнюю неделю жизни народный артист был подключен к аппарату ИВЛ. Одна из последних ролей Бориса Плотникова была в сериале «Годунов» - он играл первого московского патриарха Иова.