Шок и трепет шоу-бизнеса: как телефонные «террористы» издеваются над Бузовой, Киркоровым и другими звездами

Телефонные бандиты доставляют немало проблем звездам поп-музыки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольгу Бузову умоляют перестать петь, Филиппу Киркорову грозят вырвать перья из всех костюмов, от Юрия Дудя требуют признать внебрачных детей, а Алену Водонаеву зовут на свидание «умственно-отсталые мужики» - вот что бывает, когда телефоны звезд попадают в открытый доступ. И от этого не застрахован никто: каждый день номера очередных знаменитостей сливают в Сеть на растерзание тысячам шутников.

«Филя, чо трубку не берешь»

- Я не понимаю, в каком мире мы живем, и как назвать людей, которые обнародовали мой телефон! Мне звонит семья, а я даже не могу трубку взять, потому что мне обрывают связь: названивают, пишут, присылают свои ... (половые органы. - Ред.), оскорбляют. Люди, проснитесь..!

Это гневное видеопослание Ольги Бузовой, которое поющая ведущая записала в слезах и срывающимся голосом, разошлось далеко за пределы ее 20-миллионной аудитории в Инстаграме. Тогда-то пользователи соцсетей и узнали о существовании телеграм-канала, публикующего личную информацию звезд: номера авто, телефонов и даже паспортные данные.

Выглядит это обычно так:

«Добрый вечер, банда! Сегодня, нас посетит звезда российского шоу-бизнеса, один из самых эпатажных артистов, стоимость гардероба которого сопоставима с бюджетом Тверской области. Мы уже устали слушать стенания от сотрудников гостиниц, которые жалуются, что после визита певца раковина в номере постоянно забита перьями. Друзья, попросите Фила облегчить жизнь окружающим. 8 (985) 762-****: Филипп Киркоров. Инструменты связи: вотсап, телеграм, сбербанк, звонки».

Экстравагантные образы Филиппа Киркорова не дают покоя телефонным хулиганам. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Считанные секунды - и тысячи подписчиков уже бомбардируют телефон звезды: пишут похабные шутки, звонят по видеосвязи, переводят копейки на банковскую карту. И так до тех пор, пока измученный артист не отключит мобильник или не заблокирует всех шутников. Кстати, скриншоты всех своих «подвигов» телефонные хулиганы тут же выкладывают на всеобщее обозрение.

- Филя, чо трубку не берешь? У меня скоро днюха, хотел пиджачок стрельнуть. Может, есть размера S? Говорят, вы там без концертов совсем отощали, - бравируют хулиганы, которым шокированная звезда, как правило, не отвечает.

Миллионеру скинулись по рублю

За пару-тройку недель нового развлечения от действий «телефонных террористов» уже пострадали десятки артистов и блогеров-миллионников. Так, хулиганы опубликовали паспортные данные ведущей «Орла и Решки» Насти Ивлеевой и слили в Сеть номера авто рэпера Моргенштерна, номера телефонов Егора Крида, Ксении Бородиной, Иды Галич, Алены Водонаевой, Юрия Дудя…

Но больше всех, пожалуй, досталось футболисту Дмитрию Тарасову. Разведенки всей страны решили отомстить спортсмену, который годами судится, чтобы скостить алименты на дочь Ангелину от первого брака.

Дмитрию Тарасову достается от желающих отомстить за его тяжбу по вопросам алиментов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- В связи с финансовыми трудностями давайте дружно поможем нашему бедолаге и отправим ему на карту по 1 рублю, - призвали подписчиков авторы скандального проекта.

Каково же было удивление футболиста, зарабатывающего десятки миллионов рублей в год, когда ни с того, ни с сего на его карту ежеминутно стали сыпаться переводы в 1 рубль с подписью «на алименты». Тарасов настолько опешил, что поспешил обвинить в провокации своих знакомых.

- Тебе от этого счастья не прибавится, а у меня не убавится, - обратился к таинственному недругу Тарасов, еще не зная, что его «слили» беспощадные пранкеры.

За такие шутки можно и сесть

Управа на телефонных хулиганов у звезд пока только одна, аналогичная: они публикуют в общем доступе номера достающих их «террористов». Для фанатов это отмашка – вперед, в атаку.

- Поклонники Бузовой – просто безбашенные, - делятся в своем чате любители острых ощущений. – Она даже трубку не взяла на мой вызов, а теперь мне звонят с разных номеров – то полицией представятся, то службой безопасности Ольги Бузовой… Запугать хотят!

Между тем, есть и законные способы наказать шутников.

- Мне уже звонили множество артистов, чьи данные были обнародованы. У всех один и тот же вопрос: «Сергей, что делать?», - рассказал «Комсомолке» звездный адвокат Сергей Жорин. – Люди боятся: сегодня слили их телефон, а завтра могут предать огласке и другие частные сведения, например, данные медкарты со всеми диагнозами.

Адвокат Сергей Жорин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам адвоката, есть три вида ответственности за подобные деяния: административная, уголовная и гражданско-правовая.

- По ст. 13.11 КоАП «Нарушения в области персональных данных», например, предусмотрен штраф в несколько тысяч рублей - можно написать заявление в прокуратуру, чтобы установить виновных, - говорит Жорин. – Также я рекомендую написать заявление в Следственный комитет, так как публикация номеров телефонов подпадает и под Уголовный кодекс: ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (наказание – до двух лет лишения свободы). А когда ответственные лица будут установлены, нелишне подать иск в суд: в соответствии со ст. 150 и 152.2 гражданского кодекса можно требовать возмещения морального вреда.

Однако, как признает адвокат, наши знаменитости пока не готовы к таким долгим разбирательствам – им проще сменить номер, чем связываться с правоохранительными органами без всяких гарантий результата.

- К сожалению, все хотят волшебную кнопку, на которую нажал – и всех сразу поймали. Но такой пока нет, - сетует Сергей Жорин. – И все равно, я бы советовал не бросать эти дела. Ведь наказать можно не только авторов, но и самих шутников – за вымогательство, угрозы, оскорбления.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Кто и зачем практикует жестокие розыгрыши?

Безусловно, те, кто публикует личные данные звезд, хотят заработать славы и денег: так, «прикормив» подписчиков первой порцией телефонных номеров, авторы попросили финансовой помощи - якобы личные данные зачастую стоят денег. Но в чем мотивация армии обывателей, которые тут же кидаются троллить знаменитостей?

- Думаю, не последнюю роль в этой моде сыграла пандемия, - считает психолог Ольга Соколова. – У большинства из нас стало меньше впечатлений – общения, поездок, встреч с друзьями. Эмоциональный голод тяжело переносить: хочется заявить о себе, доказать себе, что ты можешь заработать популярность, а кому-то и погреться в лучах знаменитостей.

Безусловно, больше всего такому хулиганству подвержены подростки. У большинства из них заниженная самооценка и им важно получить подтверждение собственной крутости. Мол, я совершил неординарный поступок, значит, я яркий, обсуждаемый. Это игра с самим собой на слабо: смогу ли я зацепить известного человека, отреагирует ли он на меня? К сожалению, подростки очень эгоцентричны и не могут адекватно оценивать свои действия.

Пострадавшим артистам я бы посоветовала только одно: чтобы не провоцировать, лучше не реагировать: собака лает – караван идет. Ведь суть этого хулиганства – получить обратную реакцию, стать участником популярного скандала, оказаться в центре. А если этого не происходит, волна спадает сама собой.