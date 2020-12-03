Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 3 декабря 2020 года Фото: REUTERS

АЗЕРБАЙДЖАН БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ПАМЯТИ

"В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, всем нашим шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне, водрузившим флаг Азербайджана на освобожденных от оккупации землях, отдавшим жизнь за территориальную целостность нашей страны, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Ежегодно 27 сентября отмечать в Азербайджанской Республике как День памяти", - говорится в опубликованном указе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Алиев также распорядился провести широкую демобилизацию граждан имеющих "трех и более детей, имеющих на иждивении лицо, являющееся инвалидом I группы, имеющих на иждивении несовершеннолетних братьев и сестер, являющихся единственным сыном в семье, отцы или братья которых погибли или скончались в ходе боевых операций, а также при исполнении обязанностей по военной службе, получивших ранения в ходе боевых операций, а также признанных военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время, близкие родственники которых погибли в результате военных провокаций Республики Армения и обстрела ею территорий Азербайджанской Республики и студентов".

Заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев посетил посольство Ирана в Баку, где расписался в книге соболезнований, открытой в связи с убийством руководителя Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны и поддержки Вооруженных сил Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Также сообщается о доставке очередных средств материально-технического обеспечения для российского миротворческого контингента, размещенного в нагорно-карабахском регионе.

У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ

"Как ранее обещал министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, с 1 декабря начался процесс предоставления отпусков военнослужащим обязательной срочной службы, участвовавшим в боевых действиях в Арцахе. Вчера в Армению прибыла первая большая группа военнослужащих", - сообщает сайт Минобороны Армении.

А вот министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, напротив, "с рабочим визитом отправился в Арцах".

"Приветствуя президента Арцаха, Вагаршак Арутюнян отметил, что восстановление инфраструктур армянской армии находится на активной стадии, и в условиях новой военно-политической ситуации будут выдвинуты новые решения для обеспечения безопасности Армении и Арцаха", - информирует сайт ведомства.

В это время в Ереване продолжаются митинги. Оппозиция грозит выбрать нового премьер-министра.

РЕЖИМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ СОБЛЮДАЕТСЯ

"Российским контингентом миротворческих сил продолжается круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха. Для получения объективных данных обстановки на всех наблюдательных постах установлены и функционируют мобильные комплексы видеотрансляции и комплекты ЗВКС. Обстановка также контролируется с помощью БПЛА "Орлан-10". Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сообщает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Миротворцы возобновили учебный процесс в школе № 8 города Степанакерта. За сутки в города и села Карабаха вернулись еще 1168 местных жителей. В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 27 тысяч беженцев.

- Военнослужащие российских миротворческих сил продолжают очистку от взрывоопасных предметов районов города Степанакерт и участка вдоль линии электропередач на направлении Шуши. При содействии российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За сутки восстановлено более 1,8 километров линий связи, 1,5 километра газопровода, более 1,7 километра линий электропередач, семь опор ЛЭП и четыре трансформаторных подстанции, - отметил Конашенков.

Военными врачами медицинского отряда специального назначения Минобороны России оказана квалифицированная медицинская помощь еще 54 жителям Степанакерта, в том числе 8 детям. При координации миротворческих сил России и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен тел погибших.