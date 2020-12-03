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Байден сделал неутешительный прогноз по количеству жертв COVID-19 в США

По мнению избранного президента, до конца года от коронавируса умрет еще 250 тысяч американцев
Юрий МАЙБОРОДА
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Свой прогноз Байден сделал после того, как была обнародована информация Центра по контролю и профилактике заболеваний США

Свой прогноз Байден сделал после того, как была обнародована информация Центра по контролю и профилактике заболеваний США

Фото: REUTERS

Победитель президентской гонки в США, демократ Джо Байден, заявил, что до конца текущего года жертвами коронавирусной инфекции могут стать еще 250 тысяч граждан Америки.

Свой прогноз Байден сделал после того, как была обнародована информация Центра по контролю и профилактике заболеваний США о возможной гибели 450 тысяч американцев к февралю 2021 года.

Ранее стало известно, что Ассоциация скорой помощи страны обратилась в минздрав с заявлением о том, что система экстренной медпомощи в США работает на пределе своих возможностей и без срочного вмешательства властей страны может произойти коллапс. В частности, медики сказали, что для более или менее нормального функционирования системы необходимы деньги в размере более $2,6 миллиарда.

Кроме того, в обращении сказано, что начиная с апреля ассоциация не получала ни финансовой помощи, а до этого им было выделено $350 миллионов.

«В сравнении с тем, что получили другие [ведомства], известные нам в сфере здравоохранения, - это лишь маленькая часть», – прокомментировал ситуацию один из руководителей скорой помощи Нью-Йорка.

Выборы президента США в 2020 году

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