Постпред Украины при ООН обвинил советскую армию в массовых убийствах. Но про геноцид украинцев нынешним Киевом почему-то забыл

Когда население страны за четверть века в мирное время сокращается не то на треть, не то вполовину (смотря как считать) — то это геноцид Фото: REUTERS

Из всех бессмысленных новостей самая бессмысленная — «кто-то что-то сказал». Из всех международных организаций, пожалуй, самая маловразумительная — уж, простите, ООН. В Африке голодают дети? Созываем рабочую группу, принимаем резолюцию. Дети продолжают голодать? Создаём спецотдел, чтобы занимался «имплементацией» резолюции. Дети всё ещё не накормлены? У отдела недостаточно финансирования…

Но вот тут — бинго: постпред Украины при ООН Сергей Кислица что-то сказал. Что именно — кажется, даже он сам не понял. «Во время оккупации 1939-1941 годов советские войска убили тысячи украинцев» и «Гитлер разработал план Второй Мировой совместно со Сталиным».

С планом особенно мощно — знаете, есть такие на Руси ура-патриоты, рассказывают про «План Даллеса» — никогда не существовавший документ о «тайной войне США против СССР»; а тут их украинский брат задвигает что-то похожее про «План Сталина-Гитлера».

Над ним можно бы поглумиться, но, право, в нашем медиапространстве найдётся (и уже нашлось) немало профессиональных «борцов с киевской пропагандой», которые ответят этому Дещице (Кислице?) и громче, и остроумнее. Вот знаете: «Общественный советник депутата областного заксобрания N прокомментировал…»

Так что поговорим о другом. И без шуток.

В последний год «советской оккупации», 1991-й, население Украины составляло 51,6 млн. человек. В нынешнем году (без Крыма и Донбасса) — 37,2 млн. Это по официальным данным. Есть и другие, менее надёжные цифры косвенных расчётов — если судить только по потреблению первоочередных продуктов питания: муки и хлеба, то их в Незалежной покупают в таком количестве, будто там живёт лишь 25 млн. чел.

Последняя цифра кажется вам фантастически низкой и невозможной?

Есть другой косвенный способ: в развитых странах экономически активное население (взрослые люди, те, кто могут работать — то есть без детей и пенсионеров) составляют примерно половину от всей популяции. В России, например, экономически активного населения — 75 млн. Логично, цифры «бьются» с общим числом россиян, которых порядка 145 млн.

А на Украине — по официальным данным, экономически активного населения лишь 17 млн. Умножьте на два и узнаете реальное полное население.

Куда же делись все остальные?

Во-первых, массовая миграция. В Россию и Европу переехало около 10 млн. жителей Незалежной, возвращаться они не собираются. В отсутствие собственной великой культуры, второе поколение таких мигрантов ассимилируется и уже станет русскими (поляками, итальянцами).

Во-вторых — сверхсмертность: страна занимает 5-е место в мире по темпам естественной убыли населения.

Далее. Деньги. Госдолг Украины на середину 2019 года составлял $83 млрд, или 50% от уровня национального ВВП (совсем грубо: каждый украинец должен отдать половину произведённых им за год товаров или услуг, чтобы покрыть этот долг). Вроде бы неплохо. Но, по подсчётам МВФ, сейчас из-за ковид-кризиса общий долг Украины (государственный и частный) может дойти до 93% ВВП.

По международным нормам, некомфортным для экономики считается долг свыше 35% ВВП; критическим — свыше 60%; в противном случае стране грозит дефолт и обрушение курса национальной валюты, как это произошло с с нашей страной в 1998 году, когда рубль в одночасье ослаб в 3-4 раза по отношению к доллару.

Для сравнения: даже в тяжёлый «ковидный год» долг России поднялся лишь до 20% ВВП.

Есть ещё один важный параметр: госдолг страны обеспечивается её золотовалютными резервами.

У Украины они в нынешнем году колебались от $25 до $29 млрд. (Ещё раз: госдолг год назад был $83 млрд, сейчас, видимо, ещё выше).

Чем больше превышение госдолга над резервами — тем больше вероятность дефолта. Ведь вроде и хочешь заплатить, а нечем.

При схожей пропорции — когда госдолг составлял 300-400% от золотовалютных резервов — недавно произошёл дефолт Аргентины.

Вы скажете: ну так и хорошо, для России дефолт оказался живителен, поднялась промышленность и сельское хозяйство, стало слишком дорого закупать товары за границей за подорожавшую валюту, вот все и переориентировались на внутреннего производителя.

Но есть проблема. У Украины, в отличие от России, — отрицательное внешнеторговое сальдо. Страна продаёт за рубеж на $3-4 млрд. меньше, чем покупает. То есть ей нечего предложить миру — напротив, она сама критически зависит от импорта. И чтобы «переориентироваться на внутреннего производителя», надо его — этого производителя — хотя бы иметь.

Теперь просто две цифры — годовое производство высокотехнологичной продукции на излёте УССР и сегодня:

Автомобили (ЗАЗ, ЛуАЗ и др.): было около 200 тыс. — стало около 5 тыс.

Самолёты («Антонов», Харьковский авиазавод и др): было около 25 шт. в год — стало 4 шт. в 2014-15 годах; в последующие годы — 0.

Тяжёлые авианесущие корабли: в 1970-80-е годы на Николаевских верфях таковых построено пять (один из них, авианосец «Адмирал Кузнецов», до сих пор в составе ВМФ РФ); сейчас — без комментариев.

…Устали от всех этих цифр, весьма скучных по сравнению с событиями Второй Мировой?

Хорошо. Вот вам вывод.

Когда население страны за четверть века в мирное время сокращается не то на треть, не то вполовину (смотря как считать) — то это геноцид.

Это геноцид, ответственность за который несут киевские власти. Ведь на старте у них было всё: промышленность Донбасса, курорты Крыма, огромный рынок дружественной России, благоволение Европы.

А сейчас у них есть лишь это. Вымирающее дикое поле. Статус полуколонии у великих держав. Бессмысленные заявления перед пустыми трибунами никому не нужных международных инстанций.

И самое главное, решений для всех этих проблем украинцев — нет.

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