Инопланетяне, надгробие или новый Бэнкси: что за таинственные монументы перемещаются по всему миру

В сети активно обсуждают версию, что монолит в Юте - это лишь начало и со временем люди будут находить схожие объекты по всей планете Фото: REUTERS

Вот уже почти две недели мир гадает о происхождении загадочного монолита, сначала обнаруженного, а затем исчезнувшего в пустыне американского штата Юта.

Ее заметили в середине ноября сотрудники отдела ресурсов дикой природы, которые совершали облет, ведя подсчет популяции баранов-толсторогов. И каково было их удивление, когда в удаленном уголке пустыни они заметили трехметровую металлическую призму, блестящую на солнце.

Департамент общественной безопасности штата сразу открестился от обелиска, заявив, что объект - не их рук дело. Да и вообще постройка на землях общественного пользования незаконна, и это правило касается как людей, так и инопланетян.

Чтобы избежать толп туристов, власти решили скрыть местоположение загадочного объекта. Но тщетно. Интернет-пользователи, благодаря снимкам со спутников, установили точные координаты.

Монолит, как описал один первых туристов, добравшихся до него, изготовлен из листовой нержавеющей стали. Внутри - изоляционный материал. У основания - эпоксидная смола. Заметны места сварки.

Количество версий, - откуда взялся монолит, кто его установил, - увеличивается в геометрической прогрессии. Пользователи полагают, что он мог появиться в период с августа 2015 по октябрь 2016 года. На снимках из космоса, датируемых осенью 2016 года, стальная призма уже заметна.

ИНОПЛАНЕТНЫЙ ОБЪЕКТ

Первыми, кто предположил, что монумент имеет внеземное происхождение, были офицеры Департамента общественной безопасности Юты, которые совершали облет пустыни на вертолете.

- Это самая странная штука, которую я когда-либо видел, - вспоминал пилот Брет Хатчингс, первым заметившим призму. - Мы шутили между собой, что если кто-то дотронется до него и исчезнет, то мы дружно убежим.

Инопланетную версию сразу подхватили поклонники всего внеземного. Но их подняли на смех тысячи пользователей, заметившие на земле у обелиска следы от лопаты и грубую сварку.

Металлический монолит был обнаружен в румынском городе Пьятра-Нямц

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

К версии, что стальной монумент мог оказаться арт-объектом, склоняется большинство. Правда, кто был автором? До сих пор ни один художник не взял «ответственность» за это произведение.

Сначала появилось предположение, что автором может выступать американская художница Петисия Ле Фаункок. Она живет и работает в Юте. И ее фишка - создавать необычные арт-объекты и оставлять их в удаленных местах.

В 2016 году она разместила в Инстаграм снимок с загадочной подписью: «Кое-где нечто загадочное ждет, когда его найдут». Но Фаункок уже открестилась от авторства находки в Юте.

- У меня была мысль установить секретный памятник, но это не моя работа, - заявила художница.

Второй вариант, которого придерживаются многие искусствоведы: монумент - творение ушедшего недавно в мир иной американского художника-авангардиста Джона Маккрекена.

По форме и исполнению обелиск действительно имеет определённое сходство с работами Маккрекена, который предпочитал выражать свое видение через геометрические фигуры - цилиндры, кубы, сферы. В пользу этой версии говорит еще тот факт, что Маккрекен жил недалеко от Юты, в Нью-Мексико.

Кроме того, художник был большим любителем научной фантастики, и хотел, чтобы его работу установили где-нибудь в пустыне. Так она могла бы стать своеобразным приветствием для внеземных цивилизаций.

Но рушит эту версию одно обстоятельно - Маккрекен умер в 2011 году. Следовательно, скорее всего, речь идет о его поклонниках, которые таким образом решили отдать дань любимому деятелю искусства.

Также среди возможных авторов называют художников Филиппа Смита, Калеба Шрабера, Майкла Хейзера, Ричарда Серра.

Вот уже почти две недели мир гадает о происхождении загадочного монолита, сначала обнаруженного, а затем исчезнувшего в пустыне американского штата Юта Фото: REUTERS

НАДГРОБИЕ

На популярной платформе Reddit обсуждалась также версия, что загадочный монолит - это надгробный памятник. В 2015 году в этих краях погиб кинодекоратор и специалист по спецэффектам Крейг Пирацци. Он разбился в пустыне во время полета на дельтаплане.

Пользователи предположили, что таким образом коллеги и друзья Пирацци хотели почтить его память.

СПЛОШНАЯ МИСТИКА

Многие заметили, что монолит из пустыни в штате Юта напоминает объект из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Там гладкий черный обелиск прямоугольной формы имеет инопланетное происхождение. Сначала он появляется на Земле при зарождении человеческого рода. А затем его обнаруживают космонавты на Луне и пытаются разгадать его предназначение. Вместо этого, обелиск приводит к гибели ученых и астронавтов и сводит с ума последнего выжившего.

Предположительно, что к установке монолита имеют отношение поклонники Кубрика - группа художников Some People. Подобный монолит они уже устанавливали в местном заповеднике.

ПОСЛЕДНИЙ КАДР

Монолит был обнаружен недалеко от тех мест, где кинобригады традиционно снимают фильмы и сериалы. Почти за 20 лет там успели поработать съемочные группы таких лент как «Индиана Джонс», «Мир Дикого Запада», «Стартрек» и другие.

Возможно, монолит был реквизитом. Но эту версию уже опровергли в комиссии по кинематографии штата Юта.

В конце ноября монолит из пустыни пропал. Фотограф Росс Бернардс вместе с друзьями увидел, как четверо неизвестных мужчин увезли металлическую призму. На это у них ушло всего 10-15 минут.

Ответственность за похищение обелиска взял на себя спортсмен Энди Льюис. Он заявил, что пустыня - не место для таких штуковин. Повышенный интерес к этой инсталляции негативно скажется на этой земле, а также проживающих на ней индейских племенах.

В США появился ещё один загадочный монолит. На этот раз он установлен (https://www.kp.ru/online/news/4104670/?from=tg) на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро, штат Калифорния Фото: Twitter.com

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В сети активно обсуждают версию, что монолит в Юте - это лишь начало и со временем люди будут находить схожие объекты по всей планете. Неужели мир обрел нового Бэнкси?

Тем не менее, в Румынии уже заметили аналогичный трехгранный монолит. Его обнаружили на севере страны. Румынский обелиск повыше своего собрата из Юты – высотой 4 метра и покрыт необычным орнаментом. Его нашли в нескольких метрах от древней Петрово-Дакийской крепости, построенной в 90-х годах нашей эры.

Но через несколько дней он тоже пропал. Сейчас власти занимаются поиском тех, кто сначала установил, а потом увез металлическую трехгранную призму с территории археологических раскопок.

Кроме того, еще один монумент обнаружили на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро, штат Калифорния. Он представляет собой трёхсторонний обелиск, выполненный из материала, похожего на нержавеющую сталь.

Пропал и двухметровый двухметровый деревянный фаллос с вершины горы Грюнтен в немецкой Баварии, загадка появления которого так и не была разгадана.

Статуя была достопримечательностью, к ней толпами поднимались туристы, а справочники Google отметили ее в качестве «культурного объекта».

Но его спилили, на месте остались горы стружек и пенёк.

Полиция Мюнхена возбудила дело, хотя не ясно, на каком основании оно было возбуждено, т.к. пострадавшая сторона не определяется.