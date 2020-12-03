"Это очень жесткая история": экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс обвинила известного режиссера в изнасиловании

Исполнительница хита про "лабутены" Алиса Вокс оказалась не единственной жертвой домогательств Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В шоу-бизнесе очередной громкий скандал: на этот раз о домогательствах рассказала певица Алиса Вокс - экс-солистка "Ленинграда", которая запомнилась народу хитом "Экспонат". В "нулевые" будущая звезда снималась в популярном сериале про школьников "ОБЖ", режиссер которого, по ее словам, не раз проявлял повышенный интерес к актрисам. Самое страшное, что девочкам-героиням тогда было 13-17 лет.

- Это жесткая история, я ее ненавижу так, что на несколько лет просто вычеркнула из памяти, - призналась певица в YouTube-шоу "Изнанка. Женщины". - Главный режиссер Максим Демченко в какой-то момент пригласил меня на дачу в составе большой компании. Все это происходило при моей маме, такая легкая беседа. Мне тогда было 17, ему около 40, женат. Не знаю, как мама могла ничего не заподозрить. Закончилось все плачевно: ночью, провожая меня в комнату, этот человек лег со мной на кровать. И сказал: "Ты можешь меня приласкать?". А потом, придушивая подушкой, заставил удовлетворять его вручную. Это было ужасно. Я попросила его не трогать меня, потому что я девственница. Это меня спасло.

Однако, как выяснилось, Алиса - не единственная, кто пострадал от домогательств. Она утверждает, что на счету режиссера много подобных историй. Более того: якобы есть и реальные случаи изнасилования.

- Сейчас, когда я предала свою беду огласке, мне открылась страшная картина. Сначала ты думаешь, что одна прошла через это, а потом появляется вторая девочка, третья, пятая, десятая... Таких случаев очень много, и есть истории пострашнее моей. Мы собрали групповой чат пострадавших и сейчас будем добиваться проверки в отношении Демченко, - заявила Вокс. - По моему эпизоду срок давности истек, прошло более 15 лет. Поэтому заявление мы будем подавать по случаю с другой девочкой.

Та самая пострадавшая тоже рассказала свою историю, но по ее просьбе создатели шоу не стали показывать ее лицо и называть имя.

- В 2006 году, когда мне было 17 лет, Демченко меня изнасиловал. Все произошло на той же даче, куда он привез меня под вымышленным предлогом, - поделилась девушка. - Максим Иванович преподавал у нас в университете, снимал сериал. Он постоянно подвозил студентов с пар на съемки и обратно, в этом не было ничего подозрительного. Когда я поняла, что должно произойти, я попыталась вырваться, но он продолжал, с напором, срывал с меня одежду... Я не могла убежать.

После этой истории юная актриса полгода ни с кем не разговаривала и почти не выходила из дома, перестала посещать лекции в университете. Когда ситуация с прогулами стала критической, девушку вызвали в деканат.

- Она во всем призналась завкафедрой, та инициировала проверку. Так Демченко вылетел из университета и со съемок сериала. Но до правоохранительных органов этот случай, к сожалению, тогда так и не довели, - рассказала Алиса Вокс.

Сейчас актрисы "ОБЖ" наняли адвоката и готовятся подать заявление в полицию, чтобы привлечь режиссера к уголовной ответственности. Кроме того, в суде девушки будут добиваться возмещения морального вреда. По словам адвоката, сексуальному насилию в те годы подверглись сразу несколько девочек-подростков.

Между тем, сам режиссер скандальные откровения никак не комментирует, избегая общения с журналистами. Сегодня 53-летний Максим Демченко продолжает снимать фильмы и сериалы, в том числе и детские. На его счету работа в фильмах и сериалах "Морские дьяволы", "Мама Люба", "Ура! Каникулы!", "Эхо греха", "Сломанные судьбы" и других проектах.