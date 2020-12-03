Елизавета Туктамышева из-за коронавируса не выступит на этапе Кубка России. Фото: REUTERS

Фигуристки Елизаветы Туктамышевой не будет в ближайшие выходные на пятом этапе Кубка России. Турнир пройдет в Москве и спортсменка не сможет принять в нем участие из-за того, что сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка заболела и теперь пропустит важный турнир, о чем официально сообщила пресс-служба ФФКР:

- Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве. Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования, - сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что ранее на недавно проходившем в Москве в "Мегаспорте" этапе Гран-при "Кубок Ростелекома" Елизавета Туктамышева одержала победу. Она опередила таких топ-звезд фигурного катания, как Алена Косторная и Александра Трусова. Трусова вообще выдала в тот вечер худший прокат в жизни, совершив четыре падения с прыжков в одном прокате. Отметим, что третье место на этапе Гран-При России заняла еще одна ученица Алексея Мишина - Анастасия Гулякова из Санкт-Петербурга.

К слову, турнир в "Мегаспорте", который пройдет с 5 по 8 декабря, уже точно состоится без зрителей из-за безопасности. Ранее только на одном из этапов Кубка России, в Сочи, не было зрителей на трибунах.

Отметим, что в этом сезоне Кубок России стал важным для всех фигуристов турниром. После того, как был отменен ряд соревнований Гран-При, в том числе и финал, который должен был пройти в Китае, именно по итогам прокатов на этапах Кубка России формируются списки для участия в чемпионате России.

Турнир состоится в конце декабря в Челябинске. И для всех этот турнир традиционно - самый важный в плане попадания в сборную на главные турниры сезона - чемпионат Европы и мира. Они пройдут в 2021 году и пока что про них не поступало никаких сведений о возможных отменах.