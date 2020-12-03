На лице ни грамма скорби: После смерти беременной подруги блогер Reeflay ведет стрим своей игры в Аладдина и Казино

Стас Решетников на вопросы про погибшую не отвечает, а его вменяемость вызывает большие сомнения Фото: www.youtube.com

Новость про смерть 30-летней беременной женщины в прямом эфире блогера Стаса Решетникова, шокировала многих. Вместе с телом погибшей блогер просидел в кадре больше двух часов. Благо кто-то из его друзей потом все-таки вызвал полицию. Но даже когда они приехали, «звезда ютюбы» не отключал трансляцию. В итоге тело погибшей увезли в морг, а блогера доставили на допрос.

Сразу поясним: до сих пор неизвестно, что стало причиной смерти женщины. Именно поэтому пока уголовное дело не возбуждено. Следствие рассматривает две версии: переохлаждение и передозировка наркотиков. Первую выдвинули очевидцы, которые рано утром 2 декабря видели Валентину на улицу в нижнем белье. Вторую версию выдал полиции сам блогер. Он честно признался.

- Мы употребляли и у нее может быть передоз, - заявил он в своих показаниях Стас Решетников.

Сразу после полиции Стас вернулся в дом, в котором погибла Валентина. Он не придумал ничего лучше, как начать вести новый стрим. Вот уже почти 10 часов он сидит на том же стуле, на фоне дивана, на котором накануне лежало тело женщины. Впрочем, о ней он даже не вспоминает.

Сразу после полиции Стас вернулся в дом, в котором погибла Валентина. Он не придумал ничего лучше, как начать вести новый стрим. Фото: www.youtube.com

Вопросы зрителей трансляции о Валентине, он, словно специально, игнорирует. Сам при этом играет в компьютерные игры: Аладдин, Казино и прочие. На лице ни грамма скорби. А ведь еще вчера он плакался: «я потерял самого близкого человека в своей жизни».

Но сегодня его волнует другое.

- Блин, надо бы видос новый записать. Может, обзор дома вам записать, с которого я съезжаю. Ну а зачем он вам нужен, обзор этот, - такие диалоги Стас ведет с подписчиками.

Покинуть арендуемый дом сразу после смерти Валентины блогера попросил владелец.

Но собирать вещи блогеру некогда! Сидеть у экрана он собрался, пока…

- ...Пока не усну, или менты не приедут, - заявил Стас Решетников

Напомним, 2 декабря 30-летняя женщина умерла во время стрима блогера Стаса Решетникова. Последний не вызвал скорую и продолжил вести трансляцию с телом погибшей в кадре.

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