«Синяк под глазом и ссадина на лбу»: Тело актрисы Нины Акимовой нашел ее сын

Нина Акимова работала в академическом молодежном театре с 1983 года. Фото: Российский академический Молодежный театр

Рано утром в четверг, 3 декабря, в квартиру 75-летней актрисы Нины Акимовой на улице Мосфильмовской пришел обеспокоенный сын. Ровно сутки женщина не отвечала на его звонки, и тогда он решили заглянуть к ней в гости. Дверь отрыл своим ключом.

- В квартире он нашел тело женщины. Из видимых повреждений: синяк под глазом и ссадина на лбу. Пока непонятно, как они были получены. Возможно, при падении, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Тело находилось на кухне, прямо на полу. Уже в ближайшее время станут известны причины смерти актрисы. Сейчас тело направлено на экспертизу.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - пояснил источник «КП».

По данным правоохранительных органов, Акимова в августе прошлого года была госпитализирована из своей квартиры с побоями, предполагалось, что ее избил кто-то из родных. Позже женщина сама отказалась от обвинений. В ноябре этого года актриса ненадолго пропала, директор театра Софья Апфельбаум подавала заявление в полицию. Но тогда обошлось без уголовного дела.Актриса нашлась в квартире подруги.

Нина Акимова работала в академическом молодежном театре с 1983 года. Кроме того она известна по ролям в фильмах «Дуэль», «Метель».