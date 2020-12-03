Xiaomi и OUTLAW CREATIVE представляют капсульную коллекцию одежды

Дизайнеры студии вдохновились передовыми технологиями и возможностями флагманского смартфона Mi 10T Pro и создали капсульную коллекцию одежды, основная идея которой переосмысливает функциональность смартфона в жизни человека.

Сегодня смартфон — это не просто инструмент для решения повседневных задач. Он является своего рода мостом между внутренним и внешним миром человека, позволяет ему по-новому взглянуть на привычные вещи, подчеркнуть свою индивидуальность и креативный подход. Именно новое прочтение роли смартфона в нашей жизни дало идею для сотрудничества Xiaomi и OUTLAW CREATIVE и позволило родиться целой коллекции одежды.

Предмет вдохновения дизайнеров студии — флагманская серия смартфонов Mi 10T — это идеальный инструмент для самовыражения, который, как и стильная одежда, помогает раскрыть творческий потенциал каждого. Передовые характеристики, современное программное обеспечение и привлекательный дизайн смартфона вдохновляют владельца на создание собственного фото- и видеоконтента высокого уровня. И теперь установка дополнительных приложений даже не требуется! Новые возможности для создания контента обеспечивает продвинутая камера и эффектные предустановленные фильтры в серии Mi 10T: неоново-голубой “Киберпанк”, контрастный черно-золотой “Золотые волны”, строгий и холодный “Черный лед”, неординарный “Цветовой фокус”.

В рамках новой капсульной коллекции студия OUTLAW CREATIVE разработала дизайн предметов одежды на разные случаи жизни: кепки, худи, футболки, брюки свободного фасона и сумки для комфортного хранения смартфона. Концепция и идеология коллекции — движение от общего к частному, от макрокосмоса к микрокосму. От эволюции, которая дала человеку зрение, к технологичным инструментам, которые позволяют замечать то, на что раньше человек не обращал внимания. В капсульной коллекции объединены идеи древнеи алхимии, современнои науки с ее революционными идеями квантовои механики и сингулярности и изображения неи ронов сетчатки человеческого глаза. Идея раскрывается через слоганы «Раскройте вашу креативность» и «As above so below» и воплощается в палитре потрясающих светофильтров серии Mi 10T.

Для продвижения капсульной коллекции команда OUTLAW CREATIVE даже отправилась к подножью Эльбруса и сняла фото и видео с кадрами водопадов и таинственных заброшенных усадеб Северного Кавказа, подчеркивающих философию новой коллекции одежды. Весь фото- и видеоконтент создан с помощью флагманского смартфона Mi 10T Pro.

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Капсульная коллекция от OUTLAW CREATIVE и Xiaomi – не просто публичный творческий проект, а реальный физический продукт, который можно приобрести. 3 декабря в 10:00 по московскому времени в торговом центре Цветной (Москва, Цветной бульвар, 15, строение 1) начнет работу специальный попап-корнер, где каждый желающий сможет приобрести вещи из этой уникальной лимитированной коллекции, а также осуществить предзаказ на смартфон из серии Mi 10T. Кроме того, в тот же день будет запущена специальная страница, где также можно будет ознакомиться с коллекцией и заказать понравившиеся вещи или приобрести смартфон.

Серия Mi 10T была официально представлена в России 1 декабря в рамках онлайн-презентации, устроенной компанией Xiaomi. В линейку входят флагманские смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro, которые отличаются топовыми характеристиками и сочетают в себе широкое разнообразие инструментов для творчества. Официальная цена Mi 10T в России составила 44 990 рублей, стоимость Mi 10T Pro – 49 990 рублей.

В продажу на территории России смартфоны поступают 10 декабря и будут доступны по всех крупнейших розничных сетях электроники. Среди первых покупателей Mi 10T или Mi 10T Pro будет проведена лотерея, победители которой получат специальный лимитированный сет. В него войдет уникальная версия смартфона и вещь из капсульной коллекции. Подробности можно узнать на официальном сайте Xiaomi в России, а также на сайте OUTLAW.

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