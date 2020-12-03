Резонансный не значит крупный: Эксперты объяснили пристальное внимание общественности к лесным пожарам

Лесной пожар в природном заповеднике «Утриш» Краснодарского края удалось остановить вовремя.

Наиболее широкий общественный резонанс приобретают далеко не самые крупные лесные пожары, констатирует завкафедрой общей экологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Замолодчиков. Крупные пожары возникают в отдаленных районах, и за их развитием не могут наблюдать представители общественности и массмедиа, поясняет Замолодчиков.

«Совсем другое дело, когда пожар возникает в населенном месте, когда дым и гарь застилают окна, когда, не дай Бог, появляются жертвы. Именно в этих случаях формируется медийный повод, и общественный интерес к пожару начинает возрастать. В отношении пожаров в заповедниках дополнительный общественный интерес стимулирует повышенная чувствительность к вопросам сохранения природы. Зеленые общественные организации самого различного уровня наряду с защитниками животных активно распространяют такую информацию».

Самые сложные и крупные пожары вовсе не обязательно оказываются резонансными, соглашается Анна Барне (Баскакова) из «Авиалесоохраны». А небольшие пожары, напротив, могут привлечь огромное внимание.

«Например, пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой привлек внимание не только российской, но и мировой общественности и стал действительно резонансным, несмотря на крохотную площадь. Огромное внимание привлек и также совсем небольшой по площади пожар на особо охраняемой природной территории «Денежкин камень» в Свердловской области».

Реакция общества и медиа в таких случаях закономерна и предсказуема, поскольку лесной пожар находится в непосредственной близости к человеку, представляет угрозу его жизни и наносит значительный материальный ущерб, объясняет завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.

«Лесные пожары на территории ООПТ привлекают внимание общества и медиа по причине того, что эти территории предназначены для сохранения биоразнообразия, устойчивости лесов, сбережения генетического фонда коренных древостоев и других составляющих лесных экосистем, - говорит Салтыков. – В связи с чем любой пожар на территории заповедника, заказника, национального парка воспринимается общественностью и СМИ как катастрофа».

При этом большинство тех, кто обсуждает «горячую» тему пожара в заповеднике, не осознают, что если там проложить просеки и перепахать огнезащитные полосы, устроить полный комплекс лесозащитных мероприятий, то он уже перестанет быть заповедником, замечает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Если пожар происходит близко к населенному пункту, у него много свидетелей, которые сразу спешат заснять все на телефон и выложить в интернет, - описывает механизм информационной волны Разуваев. – Разумеется, жители территории, которой угрожает пожар, начинают активно обсуждать эти кадры, опасаясь за свою жизнь и имущество. В обоих случаях подключаются к обсуждению экологические и политические активисты, которые не прочь попиариться. Хотя чаще наоборот: не лесной пожар угрожает населенным пунктам, а возгорания в этих пунктах и их окрестностях перекидываются на лес».

Необходимо усиливать контроль за присутствием людей на заповедных территориях, отмечает директор Центра лесной пирологии, развития технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов Роман Котельников. Там просто невозможно предпринимать меры по снижению пожарной опасности.

Его поддерживает и профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров.

«Два из трех случаев – это пожары в заповедниках, к которым население традиционно чувствительно. Многие граждане не вполне осознают тот факт, что в заповедниках запрещено проведение противопожарных мероприятий, - напоминает Сергей Никоноров. – При этом антропогенная нагрузка на заповедники и прилегающие территории растёт. В этом году ввиду коронавирусных мероприятий ещё больше россиян отправились на отдых не на зарубежные и отечественные курорты, а на территории лесов, не всегда для этого предназначенные. Да и сами эти туристы не всегда были достаточно подготовлены к тому, чтобы вести себя в лесу ответственно».

В начале ноября в Рослесхозе сообщили, что в регионах началась подготовка к пожароопасному сезону 2021 года. Одно из приоритетных направлений работы Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров – профилактическая работа, поскольку главной причиной подавляющего большинства лесных пожаров остается человеческий фактор.