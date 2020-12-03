Чубайса уволили для «ротационного процесса»

Чубайс стоял у истоков «Роснано» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение нового руководителя «Роснано» и уход с этого поста возглавлявшего госкорпорацию 12 лет Анатолия Чубайса.

- Анатолий Борисович давно возглавляет «Роснано». Речь идет о ротационном процессе вполне естественном, - погасил слухи об увольнении за плохую работу Песков. - Что касается дальнейшей деятельности Чубайса, ничего не могу сказать, не располагаю такой информацией.

Ответил спикер Кремля и на слухи о том, что Путин не стал лично встречаться с Чубайсом, потому что недоволен результатами его труда.

- Не было в графике, не было таких планов, - ответил он на вопрос журналистов. - Не то что кто-то отказался встречаться, просто не было таких планов. Это не значит, что у президента не было и нет контакта с Чубайсом. Они могут общаться по телефону и так далее. А то, что президент вчера не называл его по фамилии, это из сферы конспирологии. Путин считает «Роснано» очень важной компанией, не забывайте, что Чубайс стоял у истоков этой компании.