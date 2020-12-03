«Комсомольская правда» стала победителем Премии Рунета-2020!

Сайт «Комсомольской правды» победил в номинации «Культура, СМИ и Массовые коммуникации»

Сайт «Комсомольской правды» стал лауреатом премии Рунета — 2020. Ее дают за вклад в развитие российского сегмента Сети. KP.RU победил в номинации «Культура, СМИ и Массовые коммуникации». Об этом стало известно на торжественной церемонии вручения наград 3 декабря.

Издательский дом «Комсомольская правда» — крупнейший российский медиахолдинг. В этом году бренд отметил 95 лет. Мы ценим традиции, но при этом следуем главным трендам медиабизнеса. «Комсомолка» всегда была вместе с читателями. Наши корреспонденты работают по всей стране. Следим за работой первых лиц государства, ездим в горячие точки и на равных общаемся с читателями, помогая решать насущные проблемы.

ПРО НАШ САЙТ

KP.RU за 22 года пережил пять реинкарнаций. Последнюю версию дизайна представили в этом году. Для разработки пригласили крупнейшего интегратора digital-решений — компанию AGIMA. Сайт стал легче и функциональнее, скорость работы выросла в 10 раз. Мы сконцентрировались на том, чтобы смотреть фото и видео на портале стало еще удобнее. Используем адаптивную верстку: поэтому читать KP.RU одинаково удобно на смартфонах, планшетах и классических ПК.

Каждые сутки на портале публикуются более 1200 материалов. Редакции работают круглосуточно. Это необходимо, чтобы читатели могли бесплатно получить свежие и интересные новости. Наши журналисты никогда не останавливаются на публикации скучного пресс-релиза: мы стараемся копать глубже, доносить проверенную и точную информацию.

ПОЧЕМУ МЫ ПОБЕДИЛИ

Миллионы читателей ежедневно выбирают KP.RU. Это знак доверия и признак интереса к нашей работе. Мы благодарны за это и чувствуем свою ответственность, поэтому готовы не только развлекать и информировать пользователей, но и вносить вклад в жизнь нашей страны и мира.

Когда в марте в Россию пришла пандемия, «Комсомолка» начала внедрять социально значимые видеоформаты. Они помогают легче переносить самоизоляцию и жить в новых реалиях. Вот самые популярные.

«Лекции на дом» — серия онлайн-уроков, которые помогали россиянам провести самоизоляцию с пользой.

«Комсомолка на даче» — цикл лекций от российских экспертов-садоводов, которые посмотрели 5,6 млн человек в «Одноклассниках».

«Жизнь ради жизни» — дань памяти медицинским работникам, отдавшим свою жизнь ради спасения пациентов в период пандемии коронавируса.

«ТикТок - всегда быть в тренде» — на наши стримы впервые в истории пришел российский министр. Им стал глава Минздрава Михаил Мурашко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Аудитория КП-DIGITAL приближается к 90 миллионам уникальных посетителей. По данным Liveinternet, число читателей за октябрь 2020 года составляет 86,9 миллиона уникальных посетителей.

KP.RU — самый популярный сайт СМИ в России по версии Mediascope. Пять месяцев подряд мы удерживали первенство по заходам (desktop + mobile, * Mediascope, Россия, январь-май 2020).

KP.RU — самый популярный сайт СМИ в Москве по версии Mediascope (desktop + mobile, * Mediascope, Большая Москва, январь 2020, май 2020).

Аудитория соцсетей KP.RU — 3 миллиона подписчиков.

Видеоконтент «Комсомолки» за 2020 год посмотрели более 300 миллионов раз на сайте и в Яндекс.Новостях. Еще 600 миллионов просмотров в социальных сетях.

СПРАВКА «КП»

Премия Рунета — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета. Ей поощряют выдающиеся заслуги компаний — лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших вклад в развитие российского сегмента интернета.