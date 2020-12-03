Мишустин рассказал, на что многодетные смогут потратить 450 тысяч рублей

Премьер-министр РФ Мишустин провел заседание правительства. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство расширит возможности использования льгот по ипотеке, которые предоставляются семьям с тремя и более детьми. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Напомним, сейчас многодетные имеют право получить от государства 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита. Этой льготой, как сообщил премьер, уже воспользовались почти 50 тысяч семей.

- Теперь многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива, - сообщил Мишустин.

Премьер также рассказал, что все социальные обязательства по итогам трех кварталов 2020 года были выполнены полностью, а финансирование национальных проектов даже выросло.

- В этом году финансы многих стран оказались под воздействием мощнейших шоков, в том числе и у нас в России: распространение коронавирусной инфекции привело к снижению деловой активности, что не лучшим образом сказалось на нефтяных ценах. Тем не менее, несмотря на все вызовы, правительству удалось не только обеспечить сбалансированность федерального бюджета, но и выделить необходимые средства на реализацию антикризисных мероприятий, - отметил Мишустин.

Еще один рассмотренный кабмином законопроект касается автоперевозчиков.

- Закрепляется обязанность автоперевозчиков заблаговременно сообщать органам власти и владельцам автовокзалов об изменении тарифов на регулярные перевозки, чтобы это не стало неприятным сюрпризом для пассажиров, - сообщил премьер.

Как отметил Мишустин, автоперевозки должны стать более удобными для пассажиров.