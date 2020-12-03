Итоги выступления российских клубов в Европе: «Краснодар» - в весне, «Зенит» - в ауте

В пятом туре быки победили французский «Ренн» и обеспечили себе место в весенней стадии Лиги Европы Фото: REUTERS

Как ни парадоксально, лучше всех выступил новичок турнира «Краснодар». В пятом туре быки победили французский «Ренн» и обеспечили себе место в весенней стадии Лиги Европы. На фоне неудач других российских клубов и сборной, которые за последние два месяца вообще не одержали ни одной победы, результат клуба Сергея Галицкого можно считать успешным.

«Локомотив», который в среду проиграл дома «Зальцбургу» (1:3), теоретически еще может зацепиться за плей-офф Лиги Европы. Правда для этого ему надо будет в последнем туре обыграть в Мюнхене «Баварию», а «Зальцбург» у себя дома не должен выиграть у «Атлетико». То, что «паровоз» сможет переехать сильнейший клуб Европы, верится с трудом…

А вот «Зенит» с треском провалился. Чемпион России без своего травмированного капитана Артема Дзюбы проиграл «Брюгге» (0:3) и лишился всех шансов пробиться в еврокубковую весну. Последний домашний матч против «Боруссии» уже ничего не решает.

Напомним, что в этом сезоне в Лиге чемпионов впервые играют сразу три наши команды. Такое мы увидим не скоро… тем более, что и формат самого популярного клубного турнира может измениться.

— Причин неудач огромное множество, - сказал после матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - Мы зависим от иностранцев, все из которых являются лидерами и ключевыми игроками. Когда выпадают три-четыре, естественно, заменить их очень сложно… При таком лимите на легионеров другого пути нет — нужно воспитывать своих молодых игроков, давать им шансы, подводить к основе, потому что других российских игроков, которые сейчас могут усилить «Зенит», найти сложно. Тех, которые есть, купить невозможно. Значит, надо потихоньку растить своих, - приводит слова тренера официальный сайт «Зенита».

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа A

И/О

1. Бавария 5/13

2. Атлетико 5/6

3. Зальцбург 5/4

4. Локомотив 5/3

Группа E

1. Челси 5/13

2. Севилья 5/10

3. Краснодар 5/4

4. Ренн 5/1

Группа F

1. Боруссия 5/10

2. Лацио 5/9

3. Брюгге 5/7

4. Зенит 5/1