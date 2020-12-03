В НАТО назвали Россию главной угрозой на ближайшее десятилетие

По мнению авторов документа, НАТО необходимо принять все возможные меры для предотвращения угроз со стороны России Фото: REUTERS

В новом докладе по стратегии НАТО на ближайшее десятилетие определены главные враги альянса. Вовсе неудивительно, что на первом месте оказалась Россия. На смену стратегическому партнерству, задекларированному в докладе 2010 года, пришло откровенное противостояние.

По мнению авторов документа, НАТО необходимо принять все возможные меры для предотвращения угроз со стороны России. В качестве таких шагов аналитики альянса видят расширение сотрудничества с Украиной и Грузией.

Кроме того предлагается качественно изменить санкционное давление на противника: вместо простого продления ограничений их нужно ужесточать, считают в НАТО.

Докладом предусматривается курс на жесткое противостояние «угрозам» со стороны России, но с оговоркой о том, что следует приветствовать попытки Москвы разрядить ситуацию, если таковые последуют.

Несмотря на то, что Россия названа главным врагом блока, у нее появился конкурент: все больше опасений у НАТО вызывает возрастающее влияние Китая. Так, в 67-страничном докладе Россия упоминается 101 раз, а Китай – 104.

По большому счету, документ не дает членам НАТО четкого направления, ограничиваясь общими фразами о достижении единства внутри альянса, недопустимости ветирования решений со стороны отдельных членов по «эгоистичным мотивам» и, конечно же, содержит призывы к выполнению странами-участницами своих финансовых обязательств перед блоком.

Несогласованные действия союзников и агрессию отдельных членов НАТО, в частности Турции, в начале ноября хорошо прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. В беседе с журналистами он заявил: «То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО».