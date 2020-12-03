"Когда умру - пусть звучит Фрэнк Синатра": друзья, коллеги и родные проводили Ирину Антонову в последний путь

Татьяна Голикова приехала на прощание с Ириной Антоновой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пушкинский музей похож стал похож на посольство в час скорби. Четыре ионические колонны парадного фасада обтянуты черным крепом. Люди приносят букеты и вставляют в ограду. С первого декабря, с того момента, когда пришло известие о смерти Ирины Антоновой, сюда несут цветы.

Люди приносят букеты и вставляют в ограду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ее сравнивали с британской королевой. За аристократизм, за достоинство, за возраст, конечно. Семьдесят пять лет и восемь месяцев она проработала в ГМИИ.

Евгений Миронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В профессиональной среде ее уважали, а вот простые посетители музея - любили безоговорочно. Наша королева была не из Букингемского дворца. Великая Антонова жила в панельной многоэтажке не в центре Москвы. Сама ходила в магазин и аптеку. Сама ухаживала за тяжелобольным сыном. Готовила завтраки, ездила с ним на елку. Работала круглыми сутками, сохранив до своих почти ста не только удивительную красоту, но ясность и остроту ума, приводившую иногда в оторопь.

Министр культуры РФ Ольга Любимова Фото: Михаил ФРОЛОВ

А еще, несмотря на статус, Антонова была близка каждому. Изумительный лектор, чуткий собеседник. В ней не было ни капли снобизма. И каждый знал, что на любой выставке к ней можно подойти, спросить, перемолвиться словом.

- Вообще-то перед лицом большой науки - между людьми образованными и необразованными совсем не такая большая разница, - говорила она. - Реагировать снисходительно на то, что человек может что-то не знать - глупо и смешно.

Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, впервые за все время она недоступна для нас. К ней нельзя подойти, нельзя сказать последнее "спасибо".

"К сожалению, прощание с Ириной Александровной состоится в закрытом формате, только для сотрудников и близких друзей (без журналистов и съемочных групп)", - оповестила пресс-служба.

Причина "закрытого формата" не только в ковиде, от которого умерла Ирина Александровна. Тщательно оберегавшая свою личную жизнь от внимания извне, она не хотела, чтобы во время похорон кто-то чужой увидел ее 66-летнего сына Бориса.

Владимир Мединский Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Моя задача - сделать так, чтобы о моих близких, когда я уйду, было, кому позаботиться", - говорила она.

Вопрос, что станет с Борисом, человеком, запертом в сознании пятилетнего ребенка, сегодня волнует многих.

И все-таки тех, кто пусть в закрытом формате хочет отдать последнюю дань памяти - так много, что панихиду, начавшуюся в 11 часов дня, продлили до 15 часов. На прощание с Антоновой приехали высшие музейные чины. Михаил Швыдкой, Татьяна Голикова, помощник президента Владимир Мединский. Приехала и руководитель Музеев Московского Кремля Елена Гагарина (она трудилась в "Пушкинском" двадцать лет в должности хранителя английской графики), и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, полтора года проработавшая бок о бок с Антоновой.

Удивительно, что из всех знавших Ирину Александровну, лучшие слова сказала именно Трегулова. Ни грамма казенщины и дежурных фраз.

- Я видела ее в работе, видела, как общались и реагировали на нее немецкие коллеги, слушала ее блестящую речь на безукоризненном немецком на открытии этой выставки в Берлине. Помню непрекращающиеся аплодисменты, хотя в тот момент активно обсуждался вопрос о перемещенных ценностях, и в Германии были люди в мощной оппозиции к Ирине Александровне, - рассказала директор Третьяковки.

Ермолай Солженицын и Наталия Солженицына Фото: Михаил ФРОЛОВ

(Наверное, сама Антонова с этим утверждением поспорила бы. Она-то свой немецкий называла "киндер шпрехе". А вот гораздо лучше, по словам Ирины Александровны, владела итальянским и французским. Английский, на котором общалась без переводчика, в числе своих языков никогда не называла).

Присутствовавшая на прощании Директор Мультимедиа арт Музея Ольга Свиблова рассказала про знаменитые "Декабрьские вечера", формат, придуманный Антоновой. и Рихтером. Великий музыкант выбрал ее, потому что ему нравилось, как Антонова слушает музыку.

Символично, что впервые за все время "Декабрьские вечера" в этом году не были проведены.

Ирина Александровна любила музыку. "Когда умру - пусть звучит Фрэнк Синатра "My Way", - говорила она.

"Я достойно принимал удары судьбы, ведь это мой путь", - поется в песне. И это действительно про нее.

Из всей биографии Антоновой больше всего меня поразил один случай в годы войны. Поезд, в котором совсем молодая Ирина ехала вместе с матерью, попал под бомбежку. Пассажиры в панике бежали из вагонов, чтобы успеть укрыться в лесопосадках. А соседка не смогла выпрыгнуть из поезда и поэтому Антонова вернулась и осталась с ней. Женщина положила голову ей на колени и, пока бомбили поезд, Ирина гладила ее по волосам.

Константин Эрнст Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожалуй, самое горькое и несправедливое в этом всем - то, что Антонова уходила абсолютно одна. Не нашлось другой такой Антоновой, кто бы остался с ней. Кто бы гладил ее по волосам, утешая перед неизбежным.

Ковид - метафора одиночества. Но это тоже был ее путь.

- Оказавшись перед Богом что вы ему скажете?

- Зачем ты поступил со мной так жестоко.

Этот эпизод из беседы с Познером сегодня вспоминают многие. Она не верила в Бога. Или так говорила, утверждая, что после смерти человека должны остаться его дела. Лучшие дела, расставленные в лучшем порядке, как строчки в стихах. Например, ее любимого Пастернака.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как-то в интервью Антонова призналась, что самый счастливый момент в ее жизни - это путь по Ленинградскому шоссе, случившийся много лет назад. Она задержалась в музее, а сотрудник ГМИИ Евсей Ротенберг, провожал ее до дома, всю дорогу читая стихи Пастернака. Потом она заболела, и Евсей беспокоился о ней. А потом - стал ее мужем, с которым они прожили всю жизнь.

Когда звучит My Way Синатры, очень хочется думать, что Бог есть. Что он не жесток, и она все-таки счастлива там. И может быть, сейчас - возвращается домой под руку со своим мужем. И она счастлива. И этот путь уже не закончится.