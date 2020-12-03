Погибшему Александру Колтовому быстро нашли замену

Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе 7 ноября 2020 года. Телеведущий был лицом сразу двух шоу - "ДНК" и "Звезды сошлись" на НТВ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе 7 ноября 2020 года. Телеведущий был лицом сразу двух шоу - "ДНК" и "Звезды сошлись" на НТВ. На днях стало известно, что 41-летнему артисту нашли замену в одной из программ.

Александра Колтового в передаче "ДНК" заменит звезда сериалов. Теперь вести шоу будет звезда сериалов"Домработница", "Коварные игры", "Дурная кровь" и многим другим Анна Казючиц. Она является актрисой театра Армена Джигарханяна. Женщина уже поделилась эмоциями от нового назначения.

"С программой «ДНК» я знакома уже не первый год, принимала в ней участие в качестве эксперта. Она всегда мне нравилась. «ДНК» и НТВ помогают героям программы найти тех, кого они ищут, узнать что-то очень важное о своей семье, в чем-то убедиться и поставить этакие хорошие точки над «i» в жизни многих людей. Мне все это очень интересно, и для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового", - поведала 37-летняя Анна в блоге. К слову, вместе с новыми выпусками в эфире будут также выходить и повторы передач с Колтовым.

Напомним, самолет Cessna под управлением Александра Колтового потерпел крушение в районе Новорязанского шоссе у поселка Томилино в Подмосковье вечером 7 ноября. В кабине с ведущим находилась 33-летняя Наталья Климова. Оба погибли. Изначально рассматривались две версии крушения - отказ двигателя и возгорание на борту. Позже появилась версия с ошибкой пилота. Этот самолет Колтовой купил вместе с друзьями буквально за месяц до катастрофы у бизнесмена Аркадия Грачева.

Кроме того, за два месяца до трагедии Александр тайно развелся и даже успел познакомить свою дочку с детьми новой избранницы, которая отправилась с ним в последний полет. К слову, Колтовой с бывшей женой расстался мирно. Имущество супруги поделили поровну: Александр отписал бывшей жене квартиру и машину, а себе забрал загородный участок и другой автомобиль. Дочь осталась жить с матерью, но женщина никак не мешала общению ребенка с отцом. Телезвезду связывали очень теплые отношения с наследницей. Почти все свободное время он старался проводить с ребенком.