"Все стрессы и огорчения - от безделья": Дмитрий Дибров о пандемии, самоизоляции и детях

Дмитрий Дибров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос о том, кто и каким образом переживал первый всплеск пандемии весной, и как борется с коронавирусом сейчас, волнует многих.

"КП" обратилась за комментарием к ведущему программы «Кто хочет стать миллионером?» и одному из основателей современного ТВ Дмитрию Диброву.

- Вокруг болеют и умирают близкие, родные люди — вирус этот не щадит никого. Как лично вы боролись со стрессом страшного, пандемийного 2020-го года?

- У меня есть рецепт борьбы со стрессом в период пандемии. Я книжку закончил — это было лучше всего. Все стрессы и огорчения — от безделья.

- Мемуары написали?

- Не-е-ет! Самое страшное, что можно себе представить — это труд под условным названием «Моя Жизнь на Телевидении». С отсылом на то, что сегодня происходит на экране.

- Так о чем писали — о взрывном телевидении 1990-х годов?

- Книга о Телевидении —это история тех самых 10 лет, когда было не стыдно сказать, что у тебя самая лучшая профессия на свете — телевизионщик. А сегодня это не так почетно. К сожалению, знамя упало. Я же пишу для того, чтобы люди, которые сегодня занимаются телевидением, понимали, что к чему. Ведь сегодня телевизионщиком может стать любой! Посмотрите, что творится в интернете! Сегодня сколько мобильных телефонов — столько и камер.

- У вас не так было?

- Мы были в том самом положении — я имею ввиду «взглядовцев»: Дибров, Парфенов, Угольников, Столяров, Листьев, Любимов — в каком сегодня, если угодно, эти самые блогеры. Но у нас не было никакого интернета , откуда можно было бы черпать информацию. Если кто то и был в каких-то загранкомандировках, то просматривал это вполглаза.

- Когда книга выходит?

- В следующем году. Сейчас она читается редакторами. Сейчас у нас то самое время, когда положительно ответить на этот вопрос «смотрите ли вы современное ТВ?» было так же неприлично, как 25 лет назад отрицательно ответить на этот же вопрос.

- Вы весь год работали над книгой?

- Совершенно правильно! Такое удовольствие сидеть дома и писать... Но необязательно погружаться только в это. У меня еще трое детей. Кто-то не пишет книгу — но занят с детьми. Какое удовольствие вовлекаться в это: мы увидели друг друга, пересмотрели все фильмы от Гарри Поттера до Винни Пуха. И столько интересного друг в друге нашли! Если бы не эта проклятая болячка — как бы и когда бы это случилось? Главное — интересоваться друг другом.