Главврач Бородинской больницы Михаил Рогов: Поддержка компании СУЭК в борьбе с пандемией просто бесценна

В больнице Бородино Красноярского края работают с больными с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Если самочувствие пациента ухудшается, его перевозят в соседний Канск - в ковидный госпиталь. Но это невозможно сделать, если не стабилизировать состоянии больного, и здесь не обойтись без аппарата ИВЛ.

- Поэтому, когда СУЭК предложил нам материальную помощь, мы сразу же решили приобрести это жизненно важное оборудование, - рассказывает главный врач больницы Михаил Рогов. - Теперь мы готовы к экстренным случаям. За время пандемии СУЭК много раз помогала нашей больнице, и эта поддержка в нынешних условиях просто бесценна! Большое спасибо!

С первых дней пандемии СУЭК Андрея Мельниченко реализует в регионах присутствия комплексную программу поддержки здравоохранения и социальной сферы.

В Красноярском крае компания уже приобрела мобильные цифровые рентгеновские аппараты для больницы скорой медпомощи имени Н.С. Карповича, в шахтерских городах обеспечила комфортные бытовые условия для врачей в обсервации, закупила лекарства и медоборудование. Также в больницы краевого центра и шахтерских городов угольная компания направила почти 60 тысяч единиц средств индивидуальной защиты.

Активно работают и волонтеры СУЭК, поддерживающие Всероссийскую акцию #МыВместе: добровольцы собирают сладкие подарки, питьевую воду в больницы, доставляют продуктовые наборы пенсионерам, помогают в оборудовании техникой рабочих мест.