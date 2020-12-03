Отставка Анатолия Чубайса: Что он наделал и куда уйдет

Отставка Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано» наделала много шуму. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Отставка Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано» наделала много шуму. Всем интересно, где теперь окажется непотопляемый политик, чуть ли не единственный, кто с самого начала 90-х остается в верхних эшелонах власти.

В слухах недостатков нет: ему прочат и пост в ООН, и шефство над Арктикой, и почетную пенсию в виде советника по каким-нибудь не самым важным вопросам, и даже полагают, что он вернется в политику, возглавив новую либеральную партию.

Впрочем, в этом году реформатору исполнилось 65 — может, пришло время отдохнуть от больших дел?

«КП» вспоминает самые яркие страницы биографии политика, к которому до сих пор неравнодушны (мягко говоря) миллионы россиян.

Этого, наверное, Чубайсу не простят никогда. Фото: Валентин Соболев/ТАСС

Этап 1: Приватизация

Этого, наверное, Чубайсу не простят никогда. Идея была понятная — передать предприятия из госсобственности в частную. Но сделать это получилось так, что Россия всего за пару лет пережила колоссальное расслоение общества: большинство от приватизации не получило ничего, а узкий круг предприимчивых и имевших доступ к власти людей взял под контроль огромные активы.

Любопытно, что сам Чубайс (тогда вице-премьер) был противником ваучерной приватизации. Это был компромисс между правительством и Верховным советом. Ваучер мало того, что не имел конкретной цены — неважно, что был указан номинал в 10 тысяч рублей, а сам Чубайс заявлял, что он стоит как две «Волги», так народ еще и просто не знал, что делать с бумажками. Многие их просто пропили...

Позже Чубайс уверял, что устроить все по-другому не мог:

- Мы не могли выбирать между «честной» и «нечестной» приватизацией. В начале 90-х у нас не было ни государства, ни правопорядка. Пришлось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом.

А в другом интервью признавался, что главной целью приватизации было - остановить коммунизм.

В феврале 96-го рейтинг президента Ельцина был 3%, а 3 июля он ... победил во втором туре выборов! Фото: ТАСС

Этап 2: Президентские выборы-1996

В феврале 96-го рейтинг президента Ельцина был 3%, а 3 июля он ... победил во втором туре выборов! Творцом этого чуда, а по-другому это не назовешь, стал именно Чубайс, возглавлявший аналитическую группу в штабе Ельцина.

- Без Чубайса Ельцин ни за что бы не выиграл, - уверен политолог Глеб Павловский, сам в 96-м работавший на штаб президента. - Хотя, казалось, все было против него. Народ уже испытал разочарование в реформах, губернаторы интриговали против Ельцина, даже новые олигархи начали переговоры с лидером гонки Зюгановым - как бы им сохранить свои капиталы после его победы.

Но народ заставили проголосовать скорее не за Ельцина, а против коммунистов, которые обещали реставрацию СССР. В ход шли не самые красивые ходы, например, владельцев магазинов убеждали попрятать товары, чтобы создать у народа ощущение дефицитного дежавю.

А еще был чес звезд эстрады с призывами «выбирать сердцем». Концерты щедро оплачивались из черной кассы предвыборной кампании Ельцина — вспомните пресловутую коробку из-под «ксерокса».

Когда в 98-м Чубайс возглавил РАО «ЕЭС России», предприятие, владевшее ¾ мощностей по производству электроэнергии и почти всеми линиями электропередачи, положение в отрасли было тяжелым. Фото: Ведомости/ТАСС

Этап 3: Реформа РАО ЕЭС

Когда в 98-м Чубайс возглавил РАО «ЕЭС России», предприятие, владевшее ¾ мощностей по производству электроэнергии и почти всеми линиями электропередачи, положение в отрасли было тяжелым. За свет лишь 20% платили живыми деньгами. В остальном - взаимозачет, бартер, вексели. Многие предприятия привыкли к бесплатному электричеству.

Первым делом Чубайс велел за долги отключать неплательщиков от сети. Но если раньше от этого страдали все (вспомните «веерные отключения»), то теперь только должники.

Да, электроэнергетика России была реформирована железной рукой Чубайса. Вырос объем введенных в строй мощностей и сократилось количество аварий. Зато в два с лишним раза выросла цена на электричество для потребителей. Но о подводной части этого очередного айсберга реформ Чубайса мы узнаем только сейчас. Когда пузырями на воде всплывают уголовные дела его соратников - например, экс-министра Михаила Абызова, сколотившего миллиарды как раз на энергетике. И это лишь один из эпизодов того, как делалась реформа.

Госкорпорация должна была дать стране прорывные инновации, русский Google или нашу «Теслу». Получилось, прямо скажем, не очень. О многих проектах «Роснано» вы слышали? Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Этап 4: «Роснано»

Госкорпорация должна была дать стране прорывные инновации, русский Google или нашу «Теслу». Получилось, прямо скажем, не очень. О многих проектах «Роснано» вы слышали?

Зато о корпоративе «Роснано» накануне 2016 год узнали все. Поздравляя своих сотрудников Анатолий Борисович сказал:

- У нас очень много денег. Их просто вот совсем много... Поэтому будут по две премии.

А ведь страна уже жила под санкциями Запада. Оставалось разве что порадоваться за «Роснано» и его начальника.

P.S.

Сложно себе представить, что «всероссийский аллерген», как метко называют Чубайса, будет сидеть без дела. Хотя есть любимая жена (третья по счету) Авдотья Смирнова, дочь знаменитого советского режиссера Андрея Смирнова, сама не чуждая кинематографу. Есть поместье в Переделкино с трехэтажным домом и полутора гектарами земли. Казалось бы, можно уже и отдохнуть от «больших этапов»...

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