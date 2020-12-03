В России стартует масштабный конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

В России стартует конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Какие цели и задачи ставят перед собой организаторы, каковы особенности проведения мероприятия в условиях пандемии, а также какие способы повышения грамотности в сфере безопасности на дорогах среди школьников самые эффективные, обсудили эксперты на пресс-конференции в ТАСС.

В 2020 году организаторам, и самим участникам проектов по безопасности дорожного движения впервые пришлось столкнуться с новым непривычным дистанционным форматом. Об этом заявил заместитель минпросвещения Денис Евгеньевич Грибов. Он отметил, что это непростое испытание на фоне пандемии коронавируса, но даже оно не стало препятствием для юных инспекторов.

«Совместно с Госавтоинспекцией Минпросвещения России на протяжении ряда лет проводит большую работу по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, в целях снижения травматизма детей на дорогах. […] В этом году перед нами встали непростые цели и вызовы: в период ограничительных мер вовлечь детей, семьи, педагогов в деятельность по изучению основ безопасного поведения на дорогах. И я считаю, мы с этой задачей справились. Вот и конкурсы, объединяющие детей всей страны, интересующихся темой безопасности дорожного движения, мы впервые проводим в нетрадиционном, нестандартном, непривычном для нас дистанционном формате. Но […] преодолевая трудности, мы, вместе с тем, открываем новые горизонты», - заявил Денис Грибов.

Заместитель министра также отметил, что в онлайн-формате в этом году состоится не только всероссийский конкурс «Безопасное колесо», но и другие проекты, направленные на формирование детской безопасности на дорогах. А именно, интернет-олимпиада по безопасности дорожного движения, проект «Безопасная дорога детям» и конкурс «Лучший педагог по обучению детей безопасному поведению на дорогах».

«Я желаю каждому участнику успехов, удачи и, конечно, же побед», - добавил Денис Грибов.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Юлия Костыряченко добавила, что конкурс велосипедистов «Безопасное колесо» проходит всегда в очном формате. Как правило, на мероприятии под одной крышей собирались около 340 участников – победителей отборочных испытаний во всех регионах страны. Целую неделю они показывали свое мастерство, соревновались друг с другом, а также получали новые знания и навыки.

Однако в этом году, мероприятие пройдет в дистанционном формате, и ребятам не придется приезжать на финал из своих регионов.

Также Юлия Костыряченко подтвердила, что и остальные запланированные на декабрь проекты по безопасности дорожного движения пройдут удаленно. При этом она выразила надежду, что это не помешает ребятам почувствовать атмосферу конкурса.

«Совместными усилиями мы сможем достичь самой главной цели. Это, конечно же, воспитать культурного, думающего, реагирующего на изменение ситуации и не допускающего дорожно-транспортные происшествия участника дорожного движения», - подчеркнула Юлия Костыряченко.

В продолжение темы заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин привел статистику по дорожным происшествиям за 2020 год. Он отметил, что показатели на сегодняшний день достаточно высокие, однако проведение тематических мероприятий по безопасности дорожного движения все же влияет на снижение числа ДТП с участием детей и подростков.

«По итогам 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 14 236 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, погибло 435 детей и 15601 ребенок ранен. Но следует сразу отметить, что приняты меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Они позволили снизить эти цифры. Количество ДТП на 16,2%, на 9,9% число погибших и на 16,1% число раненых детей», - отметил Владимир Кузин.

Генерал-майор полиции добавил, что в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано еще множество просветительных и практических мероприятий, в том числе, и дистанционных, которые способны повысить уровень безопасности на дорогах и снизить аварийность с участием детей

В свою очередь, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов добавил, что такие подобные проекты помогают не только сформировать ответственность у подрастающего поколения, но и повлиять через детей на старшие поколения – родителей, и даже бабушек и дедушек. По мнению эксперта, увлеченная молодежь ведет активную пропаганду безопасности на дорогах не только среди сверстников, но и среди родственников разных возрастов.

Помимо этого Александр Холодов отметил, что в большинстве ДТП с участием маленьких детей виноваты взрослые, которые несут за них ответственность. А вот подрастающее поколение, которое активно участвует в мероприятиях по безопасности дорожной среду, уже не будет повторять ошибки своих родителей и сможет более ответственно отнестись уже к своим детям.

«Сейчас мы спасем, может быть, не только одно поколение, которое сейчас находится в детском возрасте, но сделаем большой задел на будущее», - подчеркнул Холодов.

Он добавил, что несмотря на пандемию мероприятия решено было не отменять, и это правильный шаг. Это поможет продолжить формировать правильные принципы и взгляды у подрастающего поколения, хоть и в новых реалиях, и непривычном формате.

Подробнее о нововведениях и особенностях дистанционного формата конкурса рассказал генеральный директор компании «За безопасность» Екатерина Акинина. Она отметила, что финал всероссийского конкурса «Безопасное колесо» из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса было решено перенести с конца учебного года на декабрь. Кроме того мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате.

«Это позволит ребятам помериться своими знаниями и умениями, не выезжая за пределы своего региона», - объяснила Акинина.

Она добавила, что конкурс будет проходить в два этапа. В теоретической части смогут принять участие все финалисты, она будет организована регионами 10 декабря, а к практической части будут допущены пятеро лучших участников, которые продемонстрируют свои таланты и знания 14 декабря. Уже 15 декабря будут названы имена победителей.

Также в декабре состоятся и другие тематические мероприятия, организованные для повышения безопасности дорожной среды. Так, всероссийская интернет олимпиада пройдет с 4 по 12 декабря, конкурс «Безопасная дорога детям» - с 17 по 12 декабря, конкурс «Лучший педагог» - со 2 по 15 декабря.

Подробнее обо всех тематических проектах и мероприятиях, а также о возможности участия в них можно узнать на портале «Дорога без опасности» или на сайте zabezopasnost.com.