Екатерина Климова: "Когда вижу Анджелину Джоли, мне плакать хочется"

Актриса Екатерина Климова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Климова никогда не комментирует свою личную жизнь. Актриса воспитывает детей от разных мужей, успевает совмещать карьеру с материнством и при этом оставаться одной из самых красивых актрис. В откровенном интервью многодетная мама рассказала о том, как строит счастье семьи своими руками.

"Любому человеку свойственно, когда ты чего-то не знаешь, допридумывать. В отношениях ровно то же самое. Встречаемся, придумываем, а потом разочаровываемся, потому что человек не такой, каким мы его «дорисовали». Возможно, моя история с молчанием подталкивает чью-то фантазию, а я совсем не такая, как многим кажется", - рассуждает Екатерина Климова.

Известная актриса честно признается - она не является идеальной матерью. "Я вечно в разъездах, на площадках с шести утра и до ночи, оставляю близких, детей. А для меня, как и для любой матери, самое тяжелое - разлука с ними. Ты постоянно что-то пропускаешь, не успеваешь, не додаешь своим любимым. Возникает чувство, что ты плохая мать, плохая жена, дочь, подруга. Ты все время на службе - как дальнобойщик или капитан дальнего плавания", - цитирует ее Woman.ru.

Екатерина говорит, что никому бы не пожелала своей жизни. "Только если кто-то к подобному готов. Мне хочется надеяться, что умный человек, который сам чего-то добился, знает, какой ценой достигается красивая картинка. Остальные могут нафантазировать, что это заманчиво и и прекрасно от и до. Я, например, когда вижу Анджелину Джоли, мне плакать хочется. Я понимаю, сколько может стоять за этим образом", - разводит Климова руками.

Актриса заверила, что не ходит дома с мундштуком, в пеньюаре, перьях и при макияже. Она считает себя строгой мамой. При этом у нее есть и помощники - няня, мама и персональный водитель.

"Раньше я гораздо более «профессионально» подходила к воспитанию: читаем это, делаем то, все по расписанию… Сейчас дети стали старше, атмосфера - адекватнее. Они уже самодостаточные, свое «я» задвигают подальше... Старшие помогают с уроками младшим, подтягивают их за собой, все друг за другом что-то донашивают", - резюмировала артистка.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись в 2019 году.