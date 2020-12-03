Экономят на людях и банкетах: в пандемию российские компании увольняют персонал, снижают зарплаты и отменяют корпоративы

Представительские расходы? Сокращаем по максимуму! Корпоративы? Не до веселья сейчас! Именно так рассудили в большинстве российских компаний, принимая решение о том, какие расходы урезать в 2020 году. Фото: Shutterstock

Представительские расходы? Сокращаем по максимуму! Корпоративы? Не до веселья сейчас! Именно так рассудили в большинстве российских компаний, принимая решение о том, какие расходы урезать в 2020 году. Также среди самых популярных способов экономии в кризис – увольнение работников, снижение оплаты труда и отказ от индексации зарплат. К таким выводам пришли эксперты Kelly Services и «Авито Работы», опросив в ноябре почти две тысячи руководителей и нанимающих менеджеров компаний по всей России.

- За то, что компании экономили на представительских расходах и корпопативах - честь им и хвала. А сокращение персонала и зарплаты регулируется Трудовым кодексом. И, честно говоря, им не приветствуется, - комментирует Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России. – Поэтому я полагаю, что компании и работодатели, которые так поступили, нарушили ТК.

Сергей Храмов добавил, что большинство компаний, страдающих из-за коронакризиса, не оформляли сокращение работников по всем правилам, а предлагали им уйти «по собственному». И сотрудники, не умеющие защищать свои права, на это соглашались.

- Работники могут в течение года обратиться в суд и взыскать свою недополученную зарплату, - говорит Сергей Храмов. - Если что, обращайтесь, мы поможем.

КСТАТИ

Эксперты Kelly Services и «Авито Работы» изучили не только способы экономии в кризис, но и то, как во время пандемии изменился рынок труда. По их данным, самым большим спросом в 2020-м пользовался производственный персонал. В зависимости от региона, на «синих воротничков» приходится от 12 до 45% всех сотрудников, которые нашли работу в нынешнем году. Кстати, те же рабочие специальности были в сильном дефиците — их нехватку отметили 36% компаний. Также в этом году активно набирали специалистов сферы онлайн-продаж. На третьем месте спецы по логистике, доставке, маркетингу и рекламе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На чем экономят компании?

Снизили представительские расходы — 15%

Отказались от корпоративов — 13%

Сократили персонал — 10%

Сократили зарплаты или рабочие часы — 8%

Отказались от аренды офисов — 8%

Отказались от индексации зарплат — 8%

Стали снимать офис поменьше — 6%

Отказались от внешнего обучения — 5%

Заморозили бонусы — 4%

Отказались от командировок — 4%

Передали часть дел на аутсорсинг — 4%

Отказались от услуг контрагентов — 4%

Отказались от компенсации питания и проезда — 3%

Сокращаем программу ДМС — 2%

Другое — 8%

Кого нанимали?

Производственный персонал — 15%

Специалисты по онлайн-продажам — 12%

Логисты, доставщики, курьеры — 11%

Маркетологи, рекламщики — 11%

Административный персонал — 10%

Торговый персонал (офлайн-продажи) — 9%

Сотрудники ИТ-поддержки — 8%

Специалисты по персоналу — 8%

Бухгалтеры, финансовые специалисты — 7%

Научные сотрудники и разработчики — 5%

Юристы — 4%

Каких работников не хватает?

Производственный персонал — 36%

Специалисты по продажам, мерчандайзеры — 13%

Персонал для торговых точек — 11%

Рабочий персонал — 8%

Курьеры, работники доставки и складов — 7%

Маркетологи, рекламщики, PR — 4%

Административный персонал (секретарь, ассистент) — 4%

ИТ-поддержка — 3%

Операторы call-центров — 2%

Финансисты, бухгалтеры — 2%

Управленцы — 2%

Юристы — 1%

Разработчики и программисты — 1%

Другие — 3%

По данным исследования Kelly Services и «Авито Работы». Опрошено 1986 респондентов.