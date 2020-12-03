Рассекречены подвиги советского разведчика Абеля в США

Фото Рудольфа Абеля на советской почтовой марке.

О невероятно успешной работе советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (настоящее имя – Уильям Фишер) ходят легенды. В немалой степени потому, что истинный масштаб и ценность полученной им во время работы в США информации до сих пор засекречены. О конкретных результатах работы Фишера в США никогда официально не сообщалось.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что, работая после Второй мировой войны в США, Уильям Фишер добыл среди прочего информацию о планах американцев нанести ядерный удар по СССР.

Эти несколько скупых слов уже стали сенсацией: Вашингтон всегда открещивался от того, что даже в самые непростые времена американо-советских отношений вынашивал планы первым бомбардировать ядерными боеголовками территорию Советского Союза.

Абель-Фишер был направлен на нелегальную работу в США в 1948 году. Уже через год за выдающиеся подвиги он был награжден орденом Красного знамени.

Советского нелегала выдал радист, прибывший в США через четыре года. В 1957 году разведчика арестовали. Кстати, именно тогда мир узнал это имя: Фишер, приехавший в Америку по паспорту на имя Эндрю Кайотиса, при аресте назвался именем своего покойного друга, Рудольфа Абеля. Именно так он подал сигнал Москве: арестован, никого не предал. И именно под этим именем он навсегда вошел в историю.

В 1962 году Фишера обменяли на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Процедура обмена на мосту Глинике между Берлином и Постдамом стала частью сценария советского художественного фильма «Мертвый сезон».

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