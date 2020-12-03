«Анечка, и я, и все коллеги из правительства поздравляем тебя с днем рождения!»: Путин поздравил девочку в прямом эфире

Президент поручил помочь инвалидам трудоустроиться и попытался уговорить экстремала не рисковать. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг Владимиру Путину понадобился сурдопереводчик. Даже целых два, потому что одному было трудно угнаться за темпом встречи президента с инвалидами и представителями общественных организаций, приуроченной к Международному дню инвалидов.

- Отношение к людям с ограничениями по здоровью – это показатель зрелости общества и государства, - напомнил президент, который начал борьбу за права инвалидов в России много лет назад и не прекращает ее.

Путин еще раз напомнил, что создание безбарьерной среды в стране распространяется «от Москвы до самых окраин».

Путин еще раз напомнил, что создание безбарьерной среды в стране распространяется «от Москвы до самых окраин». Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Я хочу обратить внимание, прежде всего, коллег в регионах, что делать это нужно не для «галочки», не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть, - сказал он. - Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников.

Выступления участников касались самых разных сторон жизни людей с ограниченными возможностями. Очень много говорили о том, как помочь инвалидам найти работу - и с точки зрения стимулирования работодателей, и с точки зрения финансирования предприятий инвалидов.

- Необходимо включать их в трудовую деятельность, - отозвался Путин на одну из просьб, поручив правительству проработать вопрос еще раз. - Это не такие уж большие выпадающие доходы для бюджета.

В самое сердце поразил Путина один из участников - бывший десантник Рустам Набиев, потерявший ноги во время обрушения казармы в Омске. Парень не только не сломался, но поднялся, в буквальном смысле, на зияющие высоты. Занимаясь экстремальным спортом, он прыгает с парашютом и ходит в горы, и в этом году стал первым в мире спортсменом, поднявшимся на Эльбрус на одних руках. С президентом Рустам общался, сидя рядом с женой и двумя маленькими дочками.

- Может, не обязательно уже с парашютом прыгать? - попытался уговорить Рустама не рисковать больше Путин. - Ну хватит уже, достаточно, такие дочки у тебя прекрасные, займись ими лучше. Не рядовая это штука - с парашютом прыгать!

Но быстро понял, что ничего со спортсменом-экстремалом поделать нельзя.

- Я вас ни в коем случае не хочу ограничивать, - добавил он. - Вы сами должны принимать решения.

Выступления участников касались самых разных сторон жизни людей с ограниченными возможностями. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Один из участников, рассказывая о том, как он преодолевал последствия травмы, дошел до дочки, у которой в этот день был день рождения:

- Я к ней сегодня опоздаю, но она сказала «Папа, если президент меня поздравит, я не слишком буду ругаться» Ее зовут Аня, ей 13 лет.

- Анечка, и я, и все мои коллеги из правительства, все поздравляем тебя с днем рождения, - с радостью включился в игру Путин. - На папу не сердись, он тебя сегодня тепло поздравит. Так же как и мы все тебя поздравляем.