«Этот год устроил проверку моим отношениям с мужем»: Королева улетела на Занзибар без Тарзана, чтобы начать жизнь заново

Наташа Королева улетела на Занзибар. Фото: Инстаграм.

Наташа Королева улетела в отпуск на Занзибар: в Инстаграме певица делится кадрами белоснежных пляжей и голубого моря. Поначалу поклонники решили, что артистка отправилась на отдых вместе с мужем Сергеем Глушко, который ранее тоже публиковал на своей страничке отпускные снимки из Танзании. Но оказалось, что певица уехала в путешествие без мужа.

В Инстаграме Королева рассказала: она внезапно решила улететь одна, чтобы прийти в себя и подумать, как ей жить дальше.

- Признание! Я решила провести эксперимент - бросить всё, и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов, - рассказала артистка. - Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь. Именно здесь, вдали от привычного комфорта, вдали от неискренности и ложных ценностей я чувствую, как снова становлюсь собой — сильной Наташей, которая со всем справится.

Певица решила переосмыслить свою жизнь. Фото: Инстаграм.

Королева призналась, что этот год был для нее особенно тяжелым. Сначала коронавирус, отмена концертов, закрытие границ. Затем — громкий скандал с неверным мужем, после которого Сергей Глушко признался, что действительно изменял жене.

- Я очень устала от 2020 года, который перевернул наши жизни вверх дном. Устала от сфабрикованных скандалов, предательств «друзей», ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа, - написала Наташа. - Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами. Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка — и она только начинается.

Певица решила пожить одна вдали от цивилизации. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, звездные супруги решили отдохнуть друг от друга и побыть в одиночестве, чтобы понять, что им делать дальше. Сначала в отпуск улетел Сергей Глушко: две недели он жил на берегу Индийского океана, пока Наташа оставалсь в Москве. Как только Тарзан вернулся домой, его жена немедленно уехала на Занзибар. Чтобы, в свою очередь, переосмыслить свою жизнь.

Перед отпуском певица решила радикально сменить имидж. Как известно, когда женщина хочет что-то изменить, то в первую очередь меняет прическу. Певица отправилась в салон красоты и отважилась на смелый эксперимент с собственной внешностью. Королева нарастила волосы: теперь у нее волнистые локоны длиной ниже талии. Наталья также решила изменить их оттенок, превратившись из брюнетки в блондинку.

- Афролоконы! Психанула! – объявила Наталья.

Певица перед отпуском сменила прическу. Фото: Инстаграм.

Поклонники ахнули: с новой прической Королева стала просто копией своего мужа. В комментариях в посту певицы фолловеры пишут, что афролоконы Натальи очень похожи на длинные волосы Сергея Глушко.