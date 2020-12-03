Транспорт в России станет удобнее

Общественный транспорт должен рассматриваться как социальная услуга – это ключевой тезис, прозвучавший на мероприятии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественный транспорт должен рассматриваться как социальная услуга – это ключевой тезис, прозвучавший на мероприятии. Это значит, что городской транспорт должен быть удобным во всех городах России без исключения, вне зависимости от плотности их населения. От остановки до остановки не может быть больше пятнадцати минут пешком.

Эксперты ОЭСР убеждены, что транспорт является одним из важнейших вопросов городской политики России, и считают своей миссией подготовку документа «Обзор городских политик России», которая ведется в рамках договора между ОЭСР и ДОМ.РФ.

Ранее сообщалось, что на основе принципов ОЭСР ДОМ.РФ был разработан так называемый «Индекс качества городской среды» – российская система оценки качества жизни в городах. И в число 36 категорий, по которым город получает баллы, входят доля доступного общественного транспорта и доступность остановок общественного транспорта. Еще и поэтому тема марафона оказалось такой актуальной.

«Нам важно, чтобы «Обзор городских политик России» получился полным и беспристрастным, но при это максимально ориентированным на наши национальные цели, в частности улучшение городской среды в полтора раза к 2030 году. Мы уверены, что участие России в международном проекте ОЭСР по изучению городской политики поможет в решении поставленных задач. В ходе онлайн-марафона мы обсудили важнейшие вопросы городского развития. Важно, что эксперты ОЭСР узнали позиции представителей федеральных ведомств, регионов, деловых и научных кругов. Задача создания более комфортных условий для жизни - это ключевая общенациональная задача. Поэтому проведение международного обзора по национальным городским показателям крайне актуально, поскольку позволяет трезво и нейтрально посмотреть на организацию муниципального управления, и на этой основе принимать простые грамотные решения основанные на международном опыте», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Совместно с Центром Россия-ОЭСР РАНХиГС, ДОМ.РФ провели 14 отраслевых сессий, а также пленарную дискуссию, в которой активно участвовали представители российских городов. О ситуации в своих регионах рассказали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, заместитель мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Изверков, заместитель мэра Сочи Сергей Белоусов, заместитель мэра Астрахани Юрий Светцов. На площадке онлайн-марафона выступили более 30 представителей Правительства России, Минэкономразвития, Минстроя, ДОМ.РФ.

Один из выводов, к которому пришли участники дискуссии, заключается в следующем: повысить качество работы систем общественного транспорта в регионах можно за счет возвращения к единому муниципальному перевозчику. Такая централизация позволит оптимизировать маршруты движения и сделать работу городского общественного транспорта более комфортной и эффективной.

Но транспорт должен быть не только удобным, но и, по возможности, экологичным. Поэтому вопросам экологии также было уделено много внимания.

Кроме того, эксперты обсудили применение национальных стандартов энергоэффективности в России. Предварительный анализ показал, что новые энергетические решения внедряются по секторам неравномерно: в жилищном строительстве остается дилемма между вводом больших площадей жилья или вводом более энергоэффективного жилья.

Отдельные сессии были посвящены жилищной политике, цифровизации, особенностям развития моногородов и городской экономике.

«Нам необходимо максимально плотно взаимодействовать в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Предстоит выполнить задачи по увеличению объемов жилищного строительства, модернизации ЖКХ, в итоге – повышению качества проживания в городах. Нам нужны поддержка и объективная оценка наших практик, не только лучших, но и неудачных, которые теоретически могут быть, чтобы исправить ошибки и сделать их эффективными. И мы об этом договорились с нашими коллегами из ОЭСР», – подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

Эксперты ОЭСР отметили и важность индивидуального планирования развития российских городов с учетом особенностей регионов. Представитель организации Хоаким Оливейра Мартинс специально подчеркнул, что опыт преодоления пандемии показал необходимость развития именно территориального подхода. Если городская политика формируется на общенациональном уровне для всех городов, то это чревато медленным развитием и неблагоприятными последствиями в случае кризисных ситуаций.

Теперь по итогам марафона предстоит проанализировать развитие 38 крупнейших городов России, а также создать проект рекомендаций по развитию городских политик в России. Вторая миссия ОЭСР запланирована на весну 2021 года.