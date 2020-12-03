В Москве началась церемония вручения Премии Рунета 2020 Фото: REUTERS

В четверг, 3 декабря, в Москве началась XVII Церемония вручения Премии Рунета, на которой отметят самых лучших представителей различных направлений, внесших свой вклад в Интернет. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию этого торжественного мероприятия.

Общенациональная награда Премия Рунета поощряет за выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, среди которых компании государственных и общественных организаций, а также сфер бизнеса и отдельных деятелей.

Принять участие конкурсанты могли в 10 различных номинациях, которые охватывают самые важные сферы общества. В этом году появилась особая номинация Технологии vs Коронавирус. Среди номинаций также представлены: Государство и Общество; Культура, СМИ и Массовые коммуникации; Образование и Кадры; Экономика и Бизнес; Технологии и Инновации; 10-летие домена .РФ + «Универсальное принятие»; Укрепление цифрового иммунитета Рунета; Игровая индустрия и киберспорт; Детский Рунет; Счастье есть; Цифровой туризм

В этом году среди лучших в число номинантов на премию в категории «Культура, СМИ и Массовые коммуникации» вошла «Комсомольская правда», которая была отмечена за обновление версии сайта, а также создание ряда социально-значимых проектов с использованием фото- и видеоматериалов.