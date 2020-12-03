"Обещал это делать до конца жизни": Аршавин жестоко обманул Барановскую

Брак Юлии Барановской и Андрея Аршавина распался в 2013 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юлия Барановская однажды в сердцах проговорилась о том, что Андрей Аршавин ее жестоко обманул. Подробности многодетная мама не раскрыла. И вот некоторое время назад адвокат телеведущий озвучил сенсационные детали личной жизни футболиста и телезвезды.

Адвокат Юлии Барановской назвал главную причину, почему его клиентка намерена оспаривать решение суда по алиментам от Андрея Аршавина. Как известно, в середине ноября футболист добился в Савеловском районном суде Москвы уменьшения алиментов, выплачиваемых на троих детей от телеведущей. Теперь вместо половины своих доходов он будет перечислять 14-летнему Артему, 12-летней Яне и 8-летнему Арсению три восьмых на троих.

С исходом процесса Барановская категорически не согласна. И на то у нее есть веские причины, а не желание "ободрать как липку" отца своих детей.

При вынесении решения суд руководствовался буквой закона. В соответствии с Семейным кодексом родитель не обязан тратить на алименты больше половины заработка на троих или более детей. Аршавин отдавал Барановской половину с 2013 года, заключив с ней об этом мировое соглашение.

В феврале 2017 года в браке с Алисой Казьминой у него родилась дочь Есеня. В 2019-м супруги развелись. Андрею присудили выплачивать на младшего ребенка одну восьмую от доходов.

Футболист тогда мировое соглашение с Юлией не оспаривал, хотя взыскиваемое увеличилось и составило на всех четверых отпрысков 62,5%. Однако в начале 2020 года многодетный отец все же решил снизить общую сумму алиментов до 50%. На это он имел полное право. Если бы не одно "но".

"Мировому соглашению с Барановской предшествовало решение суда в Лондоне, которое обязало Аршавина отдавать на детей колоссальную сумму в фунтах стерлингов, во много раз превышающую половину его зарплаты. Тогда Аршавин и попросил Юлию заключить договоренность о половине, обещая следовать ей до конца жизни. Она согласилась. Но вот у него случилось пополнение, семейные обстоятельства изменились, и он пошел на попятную", - цитирует "Антенна" адвоката телеведущей Тимура Матвеева.

Получается, Андрей Юлю обманул. "На наш взгляд, это нечестно. Ведь ему один раз уже пошли на уступки, поэтому мы продолжим отстаивать права старших наследников", - резюмировал представитель телеведущей.

Напомним, Юлия Барановская впервые раскрыла малоизвестные детали личной жизни с футболистом 6 августа 2020 года. Именно тогда многодетная мама рассказала об обмане Андрея Аршавина. "Я мало того, что не поставила подпись под браком… Я ни на что не претендовала. Потом я поставила подпись под одним мировым договором. Полностью меня обманули. Под вторым. Когда ты любишь, то продолжаешь верить", - заявила многодетная мама в эфире YouTube-шоу "Конечно, Вася".