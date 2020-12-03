ЦСКА в Австрии сыграл вничью с "Вольфсбергом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский ЦСКА после 4 матчей идет на 4 месте в своей группе Лиги Европы с 3 очками. И для того, чтобы иметь перспективы на выход в евровесну, надо одерживать победу над австрийским "Вольфсбергом", у которого на 1 балл больше. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Вольфсберг 3 декабря 2020.

Статистика личных встреч ЦСКА - Вольфсберг имеет свою историю из одного матча. 22 октября команды играли в Австрии и тогда ЦСКА забил на 5-й минуте, но пропустил на 42-й. Встреча завершилась вничью 1:1. Сегодня - время второго поединка двух клубов.

Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА - Вольфсберг 3 декабря 2020 лаконичны - ЦСКА видят фаворитом поединка. После череды ничейных исходов для команды Виктора Ганчаренко крайне важно одержать победу в поединке на своем поле над австрийским клубом.

Стартовые составы на игру ЦСКА - Вольфсберг 3 декабря 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч ЦСКА - Вольфсберг начнется в 20:55 по московскому времени 3 декабря 2020.

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Вольфсберг можно будет посмотреть 3 декабря 2020, начиная с 20:55 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Москве вечером в четверг 3 декабря.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.