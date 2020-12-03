Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве: инструкция

Вакцинация от коронавируса в Москве стартует 5 декабря. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Электронная запись на прививку от коронавируса откроется 4 декабря с 8.00, а уже сама вакцинация начнется с 5 декабря. Первым сделают прививку людям, которые находятся в группе риска: медицинские сотрудники и учителя (частных и государственных), работники государственных социальных учреждений.

- В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять, - сообщил в личном блоге мэр города Сергей Собянин.

В итоге вакцинация станет доступна для всех жителей Москвы.

Какую прививку сделают?

Первую российскую вакцину «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)». Она была создана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Первые тестирования уже прошли более 20 000 человек.

- Препарат безопасен, потому что не содержит коронавируса. Основа вакцины — созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними иммунитет вырабатывает защитные антитела, - рассказали в мэрии Москвы.

Вакцинация проводится двукратно (два укола): сначала в организм вводят один компонент вакцины, через несколько дней - второй. Начинает вырабатываться иммунитет, который сильнее, чем у тех, кто переболел COVID-19.

Осенью в Москве проходила третья стадия исследования вакцины "Спутник", записаться могли все желающие. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как записаться на прививку?

- нужно иметь полис ОМС,

- прикрепиться к московской поликлинике,

- записаться на вакцинацию можно только на сайте mos.ru,

- активная ссылка «запись» будет доступна с 4 декабря 8.00,

- нужно выбрать удобную дату (ближайшие с 4 по 18 декабря),

- выбрать время (из расчета, что на вакцинацию нужно не менее 1 часа, из которых 30 минут – это наблюдение врача после прививки),

- выбрать поликлинику, куда удобнее всего приехать (70 пунктов, которые работают в будние и выходные дни с 8.00 до 20.00).

- записаться нужно только на первую вакцинацию,

- на вторую вакцинацию система запишет вас автоматически, а накануне на телефон придет СМС с напоминанием.

Вакцина "Спутник V" двухкомпонентна, на прививку придется заглянуть дважды.

Что нужно взять с собой для вакцинации?

- паспорт,

- полис ОМС,

- документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации.

Кому не сделают прививку?

- лицам до 18 и после 60 лет,

- лицам с хроническими заболеваниями,

- если вы не прикреплены к московской поликлинике,

- если вы уже участвовали в исследовании (опробовали на себе) вакцину «Спутник V (Гам-Ковид-Вак)»,

- если вы болеете ОРВИ в настоящее время,

- если вы еще 14 дней назад болели ОРВИ (нужно чтобы прошло больше времени, организм должен восстановиться после болезни),

- если в последние 30 дней вы не делали никаких прививок,

- если вы беременны и кормите грудью (для женщин).

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