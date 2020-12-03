91-летнюю балерину угрожают выбросить на улицу, под окна ее квартиры на Смоленской площади

У Софьи Александровны были ведущие партии во многих классических балетах. Работала Виноградова в Стасике (Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко) с конца 40-ых до начала 80-ых. Потом преподавала. Фото: www.youtube.com

Какой балериной была Заслуженная артистка РСФСР Софья Виноградова, наверное, сегодня сможет рассказать только специалист вроде театроведа Вадима Гаевского. Ее звездный час на сцене пробил давно. Но, как говорят, в 1956 году на гастролях в Париже она произвела фурор в Гранд-опера, исполнив партию Одетты-Одилии. Она танцевала не только в «Лебедином озере». У Софьи Александровны были ведущие партии во многих классических балетах. Работала Виноградова в Стасике (Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко) с конца 40-ых до начала 80-ых. Потом преподавала.

Вспомнили же о ней не в связи с балетом. Ее историей заинтересовался Следственный комитет РФ.

Мошенники отжали у нее квартиру и грозят выкинуть 91-летнюю балерину на улицу. Квартира в элитном доме на Смоленской площади ей досталась от государства еще при советской власти за заслуги перед искусством. Сейчас рыночная стоимость этого жилья 25-30 тысяч рублей.

А история такая. В этой квартире балерина жила со своей сестрой Ниной и племянником Андреем. Приватизировала ее в равных долях с сестрой. Пятнадцать лет назад Нина умерла, ее долю унаследовал сын Андрей.

Своего племянника Софья Александровна хоть и нахваливала, но признавала: он пьющий. Пыталась его лечить в Институте им. Сербского. Все бестолку. Андрей тырил деньги на водку, отбирал у нее пенсию. Что с ним сделаешь: здоровенный лоб под два метра. А она ему доверяла, любила, говорила о нем хорошо: «Он был чистым, непосредственным человеком».

По пьяной лавочке этот «чистый и непосредственный человек» связался с криминальной компанией. Такие как он – находка для мошенников. «Непонятные люди» его обхаживали, входили в доверие. Заморочили голову не только Андрею, но и его старенькой тете.

В 2012 году Софья Александровна сломала шейку бедра, племяннику пришла «здравая» мысль получить от тети вторую половину квартиры. По завещанию или дарственной?.. Лучше – по дарственной, так быстрее и проще. «Я не понимала, что такое дарственная и, в чем разница с завещанием», - объясняет свою юридическую глупость балерина.

Свою долю, равную ½ квартиры, по договору дарения она переписала на племянника. Ну а он всю квартиру целиком в тот же день подарил мутным «друзьям», которые эту схему и разработали, нашли нотариуса и оформили обе дарственные одним днем. Племяннику они пообещали вместо квартиры в центре Москвы организовать «бизнес в Костроме» и еще наврали с три короба. «У меня есть ощущения, что за нами следили давно, ждали момента чтобы за нас зацепиться», - вспоминает 91-летняя Софья Александровна, как бандиты отняли у них квартиру, оставили без жилья и ее, и племянника.

Новый собственник некий Комлев сдал квартиру в залог банку. На эти деньги два года пил-гулял, потом продал ее новому хозяину, а тот - еще кому-то... Квартира балерина пошла по рукам. Племянник тем временем бегал по судам, пытаясь вернуть жилье. Судов было много… Толку чуть. Квартира не возвращалась. Кипа документов росла и покрывалась пылью. Юрист, который в суде представлял интересы Софьи Александровны, сейчас в бегах, его разыскивают за мошенничество. Хорошо еще, что удалось подписать мировое соглашение, по которому балерина продолжает жить в своей квартире. Правда, как приживалка, с ощущением, что в любой день ее могут выгнать на улицу. Сейчас эта нехорошая квартира на Смоленке стала еще и «резиновой», в ней прописано 9 человек. Долг по коммуналке скопился огромный.

Эта история из криминального сериала про одиноких старух, у которых мошенники отжимают единственное жилье, тянется с 2012 года. Недавно при невыясненных обстоятельствах умер племянник Софьи Александровны. Ему было 39 лет. 91-летняя женщина лишилась последней, хоть и непутевой защиты. Она опасается, что новый владелец все-таки ее выселит. Или ей отключат свет и газ – за неуплату.

Как ни странно, у нее есть родственники. Правда очень дальние – седьмая вода на киселе, но все же поддержка. Живут они в Старой Руссе, где родилась балерина. Софья Александровна их вежливое участие отвергает. Говорит, что не хочет общаться с ними «по состоянию здоровья», настолько придавил ее квартирный вопрос…

Следственный комитет РФ сейчас проверяет информацию о возможном мошенничестве с квартирой балерины.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка", - сказала представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

А у многих возникло ощущение, что приемная СК скоро заполнится балеринами, циркачками, артистками. Софья Виноградова, вдова Алексея Баталова, Лидия Федосеева-Шукшина… Сколько еще будет этих историй, написанных как под копирку. Пожилые и фактически одинокие женщины – группа риска. Они - легкие жертвы мошенников и аферистов. Что делать с этой напастью, похоже, простого ответа и решения нет.