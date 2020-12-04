Россияне почувствовали национальную идентичность

Глава ФАДН России отчитался президенту за пять лет работы.

Владимир Путин: У нас был ряд поручений правительству, связанных со Стратегией в сфере национальной политики. Как идет эта работа?

Игорь Баринов: Пять с половиной лет прошло с момента Вашего Указа и постановления Правительства о создании Федерального агентства по делам национальностей. Практика показала, что это было своевременное решение. На сегодняшний момент ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная.

96 процентов населения нашей страны за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87 процентов не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей.

И еще один очень важный показатель - это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране. Он сейчас находится на уровне 91 процента, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований.

Владимир Путин: Хороший показатель. Для многонациональной страны это очень важно.

Игорь Баринов: Все эти позитивные тенденции стали возможны благодаря комплексному подходу к реализации государственной национальной политики и тем системным решениям, принятым за последние годы. Это в первую очередь создание Совета при Президенте по межнациональным отношениям, консолидировавшего вокруг себя и экспертное сообщество, и лидеров крупнейших общественных организаций и федеральных национально-культурных автономий. Это актуализация Стратегии государственной национальной политики, потому что предыдущая редакция была подготовлена в 2012 году и с того момента, конечно, произошли значительные изменения и в мире, и внутри страны.

Преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере. Нынешняя редакция Стратегии отвечает веяниям современного дня, всем рискам и возможным угрозам в этой сфере.

Реализуется государственная программа, охватывающая все основные направления реализации госнацполитики, и, что важно, она наполнена бюджетным финансированием.

Пользуется большой популярностью наша номинация «За укрепление межнационального мира и согласия» во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Мы уже в этом году получили заявки от 70 регионов и около 300 проектов. Лучшие будем обобщать и распространять на всю страну.

Созданы структурные подразделения в регионах, есть региональные программы. Мы очень большое внимание стали уделять подготовке квалифицированных кадров. Нами разработаны профессиональные стандарты, требования для специалистов в области межнациональных, межконфессиональных отношений.

В идеале мы хотим, чтобы в каждом муниципальном образовании был квалифицированный, умный, прошедший подготовку по нашей программе сотрудник, отвечающий за национальную политику. Мы будем к этому стремиться.

Подробности: http://kremlin.ru/events/president/news/64196

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Мы - многонациональный народ на своей земле

12 декабря страна отмечает День Конституции.

С наступающим праздником поздравляет Глава ФАДН России Игорь БАРИНОВ.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…» Так начинается Конституция России. В этом году в Основной Закон внесено много поправок. Но эти первые и главные строки остались неизменными.

Как были и будут неизменны статьи, гарантирующие права почти двухсот наших народов на свободу изучения родного языка, свое вероисповедание, свою культуру.

За много десятков лет фраза «мы дружбой сильны», возможно, утратила остроту. Но задумайтесь: все великие дела мы всегда делали вместе. Любой научный коллектив, каждое большое предприятие, все военные части, сборная любого вида спорта у нас не мононациональны. Мы поем песни, написанные поэтами и композиторами разных национальностей; обожаем кавказский шашлык и пельмени угро-финских народов, да и почти треть слов в русском языке заимствованы у десятков наших добрых и мудрых соседей.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы должны вспомнить и о том, что в июле 1941 года последним покинул Брестскую крепость ингуш Умат-Гирей Барханоев, а русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария 1 мая 1945 года подняли Знамя Победы над Рейхстагом.

Добра вам, граждане одной из самых многонациональных стран мира, и крепнущей дружбы!

ИТОГИ

Средний возраст - 26, средний балл - 60

Подведены итоги Большого этнографического диктанта.

С 3 по 8 ноября 2020 года прошел пятый Большой этнографический диктант.

ЦИФРЫ

1 742 661 человек поучаствовали в этой международной просветительской акции. В прошлом году - 454 тысячи из 42 стран.

85 субъектов Федерации.

123 зарубежные страны.

26 лет - средний возраст участников.

60 - средний балл этнографических знаний.

Лидерами по количеству участников в России стали Москва, Республика Башкортостан, Краснодарский край. В зарубежных странах - Украина, Азербайджан, Казахстан.

В этом году впервые…

…на вопросы отвечали в онлайн-формате.

…у участников была возможность на сайте www.miretno.ru сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

…после прохождения диктанта каждый мог получить в электронном виде сертификат с указанием результатов.

…задания перевели на английский и испанский языки.

Организаторами диктанта выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества.

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

ФАДН ищет таланты

Завершился конкурс «Диалог культур».

«Диалог культур» - всероссийский этнокультурный конкурс. Ребята со всей страны получили возможность проявить таланты в народных ремеслах, живописи, песнях, танцах, игре на музыкальных инструментах, в национальных блюдах и видах спорта… А главное - найти друзей и единомышленников во всех регионах России.

В онлайн-формате состоялись встречи с участием известных людей.

Параллельно прошли мастер-классы по повышению профессионального мастерства педагогов, работающих в области традиционных национальных культур.

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