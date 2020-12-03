СИЗО предложили убрать из российских городов: почему не удавалось сделать это раньше

В столичном СИЗО №2 ("Бутырка"). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минюст разрабатывает проект, который должен помочь Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России вывести из городов все колонии и следственные изоляторы (СИЗО).

"Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения", – заявил министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр отметил, что "цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все, и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов, и сформировать отдельные площадки".

"Никогда такого не было, и вот опять!" - шутят в сотрудники ФСИН России. Бутырская тюрьма 250-летие свое отмечает!

Действительно, буквально каждый новый глава Минюста заражался подобной идеей. Причиной тому становятся жалобы жителей города (чаще москвичей) на плохую связь и работу телевизора из-за попыток ограничить ее в пределах СИЗО и предложения девелоперов, которым кажутся лакомыми участки земли, на которых сегодня в городах расположены корпуса пенитенциарных учреждений.

Внутренний двор СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В Москве у нас находится 10 СИЗО, - пояснил "КП" источник в ФСИН России. - СИЗО№1(Матросская тишина), СИЗО№2(Бутырка), СИЗО№3 (Пресня), СИЗО№4 (Медведково), СИЗО№5 (Водный стадион),СИЗО№6 (женское СИЗО в Печатниках), СИЗО№7 (Капотня), СИЗО№12 (Зеленоград), кроме того есть два отдельных специзолятора Федерального подчинения "Лефортово" и на территории "Матросской тишины". Понятно, что застройщикам в Москве прежде всего интересна территория Бутырской тюрьмы, от которой до Кремля 10 минут пути, СИЗО "Матросская тишина", что в престижном районе Сокольники, решетки СИЗО в районе Пресни и вовсе смотрят на Москва-сити.

Но как правило, по словам собеседника, энтузиазм застройщиков сразу падает, когда они узнают, что реновация СИЗО отличается от реновации хрущевок. В каждом СИЗО находится порядка 2000 человек. Для них нужно не просто дом построить, а специальное здание с определенным уровнем безопасности. Там же должен находится целый комплекс зданий для охраны, а еще баня, столовые, кухня, складские помещения. Это должен быть целый комплекс. Только тогда туда можно переводить арестованных граждан.

- Вот представьте, что из Москвы в область надо переселить порядка 9-10 тысяч жителей, а с ними порядка 3 тысяч охранников и другого обслуживающего персонала. Это фактически целый микрорайон. Но в связи с этим также возникает масса вопросов: а захотят ли охранники ездить каждое утро на работу в другой регион, удобно ли будет каждый день возить в московские суды сотни арестантов, будут ли успевать следователи раскрывать дела, во сколько раз поднимутся в цене услуги адвокатов? Это лишь очевидные вопросы...

Это мы пока еще не затронули колонии. А ведь большая часть из них стала в регионах градообразующими предприятиями, чья хозяйственная деятельность плотно переплелись с местным бизнесом. Если и строить новые колонии, то рядом с предприятиями, где в специальных корпусах была бы возможность задействовать труд граждан, чья свобода ограничена.